 విశాఖలో మరో అద్భుతం.. తప్పక చూడాల్సిందే (ఫొటోలు) | India Longest Cantilever Skywalk Glass Bridge At Vizag Kailasagiri Hill Photos Goes Viral On Social Media | Sakshi
Vizag Glass Bridge Photos: విశాఖలో మరో అద్భుతం.. తప్పక చూడాల్సిందే (ఫొటోలు)

Sep 5 2025 9:03 AM | Updated on Sep 5 2025 9:31 AM

India Longest Glass Bridge in Vizag Photos Goes Viral1
విశాఖ : తూర్పు కనుమలను తిలకిస్తూ..సాగర సోయగాలను వీక్షిస్తూ..గాల్లో తేలియాడే సరికొత్త అనుభూతిని అందించేందుకు విశాఖలో మరో పర్యాటక ఆకర్షణ సిద్ధమవుతోంది.

India Longest Glass Bridge in Vizag Photos Goes Viral2
పర్యాటకులను మంత్రముగ్ధులను చేసేందుకు కైలాసగిరిపై గ్లాస్‌ బ్రిడ్జ్‌ రూపుదిద్దుకుంటోంది.

India Longest Glass Bridge in Vizag Photos Goes Viral3
వైఎస్సార్‌ సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో పునాది రాయి పడిన ఈ పర్యాటక ప్రాజెక్టు పనులు తుది దశకు చేరుకున్నాయి.

India Longest Glass Bridge in Vizag Photos Goes Viral4
ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్‌ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.

India Longest Glass Bridge in Vizag Photos Goes Viral5
రూ.10 కోట్ల వ్యయంతో పీపీపీ పద్ధతిలో చేపట్టిన ఈ ప్రాజెక్టు త్వరలో ప్రారంభానికి ముస్తాబవుతోంది.

India Longest Glass Bridge in Vizag Photos Goes Viral6
గత వైఎస్సార్‌ సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో విశాఖలో పర్యాటకాభివృద్ధిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. గతంలో ఎన్నడూలేని విధంగా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పర్యాటక ప్రాజెక్టులకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది.

India Longest Glass Bridge in Vizag Photos Goes Viral7
ఇందులో భాగంగా కై లాసగిరిపై చేపట్టిన ప్రాజెక్టులు ఇప్పుడు పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

India Longest Glass Bridge in Vizag Photos Goes Viral8
India Longest Glass Bridge in Vizag Photos Goes Viral9
India Longest Glass Bridge in Vizag Photos Goes Viral10
Glass bridge Visakhapatnam Andhra Pradesh photo gallery
