 యాదాద్రి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామిని దర్శించుకున్న పీవీ సింధు దంపతులు (ఫొటోలు) | PV Sindhu And Her Husband Offer Prayers At Yadadri Lakshmi Narasimha Swamy Temple Photos | Sakshi
యాదాద్రి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామిని దర్శించుకున్న పీవీ సింధు దంపతులు (ఫొటోలు)

Oct 18 2025 7:54 PM | Updated on Oct 18 2025 8:00 PM

PV Sindhu And Her Husband Offer Prayers At Yadadri Lakshmi Narasimha Swamy Temple Photos1
1/7

భారత బ్యాడ్మింటన్‌ దిగ్గజం పూసర్ల వెంకట సింధు కుటుంబ సమేతంగా యాదాద్రికి వెళ్లారు

PV Sindhu And Her Husband Offer Prayers At Yadadri Lakshmi Narasimha Swamy Temple Photos2
2/7

భర్త వెంకట దత్తసాయితో కలిసి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామిని దర్శించుకున్నారు

PV Sindhu And Her Husband Offer Prayers At Yadadri Lakshmi Narasimha Swamy Temple Photos3
3/7

PV Sindhu And Her Husband Offer Prayers At Yadadri Lakshmi Narasimha Swamy Temple Photos4
4/7

PV Sindhu And Her Husband Offer Prayers At Yadadri Lakshmi Narasimha Swamy Temple Photos5
5/7

PV Sindhu And Her Husband Offer Prayers At Yadadri Lakshmi Narasimha Swamy Temple Photos6
6/7

PV Sindhu And Her Husband Offer Prayers At Yadadri Lakshmi Narasimha Swamy Temple Photos7
7/7

PV Sindhu husband offer prayers yadadri lakshmi narasimha swamy temple Photos
