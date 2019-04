కాజోల్‌ - అజయ్‌ దేవగణ్‌ల గారాల తనయ నైసా నేటితో 16వ ఏట అడుగుపెడుతుంది. ఈ సందర్భంగా కూతుర్ని ఉద్దేశిస్తూ కాజోల్‌ చేసిన ట్వీట్‌ ప్రస్తుతం తెగ వైరలవుతోంది. ‘నా ప్రియమైన కూతురికి.. 16వ పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు. తొలిసారి నిన్ను నా చేతుల్లోకి తీసుకున్న మధురమైన క్షణాల్ని.. అప్పటి నీ బరువును నేను ఎన్నటికి మర్చిపోలేను. ఎంత ఎదిగినా నువ్వే నా హృదయ స్పందన’ అంటూ ఎమోషనల్‌ ట్వీట్‌ చేశారు కాజోల్‌. దాంతో పాటు కూతురుతో కలిసి దిగిన ఫోటోను కూడా షేర్‌ చేశారు.

Happy 16th birthday to my sweet sweet baby. I still feel the weight of you in my arms and I don't think that will ever change. However old you grow know that you will always be my heartbeat. ❤always pic.twitter.com/oalYwv2ok8

— Kajol (@KajolAtUN) April 20, 2019