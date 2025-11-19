సినిమాలను పైరసీ చేస్తూ పోలీసులతో పాటు చిత్రపరిశ్రమను ముప్పుతిప్పలు పెట్టిన ‘ఐబొమ్మ’ ఇమ్మడి రవిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశార
టాలీవుడ్ ప్రముఖ దర్శకుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళిపై కేసు నమోదైంది.
దర్శకధీరుడు రాజమౌళి గ్లోబల్ రేంజ్లో ఈవెంట్ను నిర్వహించారు.
మెగా కోడలు ఉపాసన గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు.
గ్రహం అనుగ్రహం:
నవంబర్ 20.. కర్ణాటక రాజకీయాల్లో కీలక ద�...
అమెరికా అధ్యక్షుడిగా డొనాల్ట్ ట్ర�...
కర్ణాటకలో మరో కొత్త ఐటీ నగరం రూపుదిద�...
అనూహ్య పరిస్థితుల్లో భార్య బిడ్డలుచ�...
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని శక్తిమంతమైన న...
రామ్ చరణ్ భార్య, మెగా ఇంటి కోడలు ఉపాసన...
వయసు శరీరానికే గానీ మనసుకు కాదని చాల�...
Anger management జెన్ గురువు వద్దకు ఒక వ్యక్తి ...
బ్రెజిల్ జబోటిక్ కబో, జపాన్ మియాజ�...
తల్లికి తనయుడిగా... భార్యకు భర్తగా...చె�...
డ్రైవింగ్ సరిగ్గా రాకుండానే స్టీరి�...
ఈ నెల నవంబర్ కదా మరి ఇదేంటి మోవంబర్ ...
సాక్షి, హైదరాబాద్: ఆపరేషన్ కగార్ క�...
పెళ్లికి మాత్రమే కాదు సంబంధంలోనూ ’సమ...
దేశంలో బంగారం ధరలు మళ్లీ హడలెత్తించా...
సాక్షి, విజయవాడ: ఏపీలో పట్టుబడిన 50 మంద�...
న్యూఢిల్లీ: నకిలీ, డూప్లికేట్ పాస్�...
పట్నా: ఆర్జేడీ సుప్రీం నేతగా పార్టీ శ�...
బెంగళూరు: బీజేపీ సీనియర్ ఎమ్మెల్యే, �...
ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఇరాన్ కీలక �...
దేశంలో బంగారం, వెండి ధరల వరుస తగ్గుదల కొనసాగుతోంది. పసిడి ధరలు నాలుగో రోజు కూడా స్వల్పంగా దిగివచ్చాయి.
అమెజాన్లో ఇటీవల చేపడుతున్న లేఆఫ్స్ అనేక మంది ఉద్యోగుల జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది.
సాక్షి,హైదరాబాద్: తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమను గందరగోళంలోకి నెట్ట
Nov 19 2025 1:43 PM | Updated on Nov 19 2025 1:43 PM
ధనుష్ దర్శకత్వంలో రజనీ..