 అయ్యో.. రొయ్య | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అయ్యో.. రొయ్య

May 22 2026 5:40 AM | Updated on May 22 2026 5:40 AM

చెట్టుకిందే చెక్‌పోస్టు

న్యూస్‌రీల్‌

పది రోజుల వ్యవధిలో ధరల వ్యత్యాసం

క్రితం

రైతుల పోరుబాట

చెట్టుకిందే చెక్‌పోస్టు
దెందులూరు: ఏలూరు రూరల్‌ మండలం చాటపర్రులో ఏఎంసీ చెక్‌పోస్ట్‌ చెట్టు కిందే నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక్కడ కేవలం చెక్‌పోస్టు బోర్డు మాత్రమే ఉంది.

శురకవారం శ్రీ 22 శ్రీ మే శ్రీ 2026

సాక్షి, భీమవరం : రొయ్య ధరలు పతనమవుతున్నాయి. పది రోజుల వ్యవధిలో కౌంట్‌ను బట్టి కిలోకు రూ.30 నుంచి రూ.40 వరకు పడిపోవడంతో ఎకరాకు రూ.లక్ష వరకు రైతులు నష్టపోవాల్సి వస్తోంది. ప్రాసెసింగ్‌ ప్లాంట్ల యజమానులు, ఎగుమతిదారులు ఏకమై ధరలు తగ్గించేస్తున్నారని రైతులు వాపోతున్నారు. సిండికేటు దోపిడీని అరికట్టాలని డిమాండ్‌ చేస్తూ పోరుబాట పడుతున్నారు. శుక్రవారం పాలకొల్లులో నిరసన తెలిపేందుకు ఆక్వారైతు సంఘం పిలుపునిచ్చింది. రాష్ట్రంలో 5.75 లక్షల ఎకరాల్లో ఆక్వా సాగవుతుంటే 2.63 లక్షల విస్తీర్ణం, ఏటా దాదాపు మూడు లక్షల టన్నుల రొయ్యల దిగుబడితో ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరి జిల్లా మొదటిస్థానంలో ఉంది. కిలోకు 30 నుంచి 40 కౌంట్‌ వరకు రొయ్యలు అమెరికాకు, 50 నుంచి 100 కౌంట్‌ వరకు చైనా, యూరోపియన్‌ దేశాలకు ఎగుమతి అవుతున్నాయి. పది రోజుల క్రితం 100 కౌంట్‌ కిలో రూ.265 ఉండగా ప్రస్తుతం రూ.230కి పడిపోయింది. నేరుగా కంపెనీలకు కాకుండా మధ్యలో దళారులకు విక్రయించుకునే వారికి రూ.220లోపే ఉంటుంది. అన్ని కౌంట్ల రొయ్యల ధరలు ఆదే మాదిరి కిలోకు రూ.30 నుంచి రూ.40 వరకు తగ్గిపోయాయి.

ప్రతికూల వాతావరణం, నాణ్యతలేని సీడు, ఫీడుతో ఇబ్బందులు పడుతుంటే ధరల పతనం తమను మరింత నష్టాల్లోకి నెట్టేస్తోందని ఆక్వా రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మార్కెట్లోకి రొయ్యలు అధికంగా వస్తుండటంతో ప్రాసెసింగ్‌ ప్లాంట్ల యాజమాన్యాలు, ఎగుమతిదారులు సిండికేటుగా ఏర్పడి భారీ మొత్తంలో కోల్డ్‌ స్టోరేజీలో నిల్వ చేసుకునే పనిలో ఉన్నారంటున్నారు. ఆన్‌సీజన్లో ఎగుమతులు చేసుకోవడం ద్వారా పెద్ద మొత్తంలో లాభాలను ఆర్జిస్తుంటారని చెబుతున్నారు. అందులో భాగంగానే ప్రస్తుతం ధరలను తగ్గించేస్తున్నారని, ఈ ధరలు మరింత తగ్గే అవకాశం ఉందన్న ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. ప్రభుత్వం తక్షణం స్పందించాలని కోరుతున్నారు.

మేత ధరల పిడుగు

మేత ధరలను పెంచుతున్నట్టు ఇటీవల ఫీడ్‌ కంపెనీలు ప్రకటించిన విషయం విదితమే. ఈ ధరలు అమల్లోకి వస్తే టన్ను మేత ధర అధనంగా రూ.10 వేల వరకు పెరగనుంది. ఎకరానికి రెండు నుంచి రెండున్నర టన్నుల మేత వినియోగిస్తుండగా రూ.20 వేల నుంచి 25 వేల భారం పడుతుంది. మేత ధరల పెంపును నిరసిస్తూ వీరవాసరం, పాలకొల్లులో రైతులు ఆందోళనలు చేసి ఫీడ్‌ బస్తాలను తగలపెట్టారు. వైఎస్సార్‌ సీపీ రైతులకు మద్దతుగా నిలిచింది. ధరలు పెంచితే రైతులకు అండగా ఉద్యమిస్తామని పార్టీ నేతలు హెచ్చరించారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం దిగి వచ్చి మేత ధరల పెంపును వాయిదా వేస్తున్నట్టు తెలిపింది. కాగా ధరలు పెరగడం ఖాయమన్న ఆందోళనలో రైతులు ఉన్నారు.

కౌంట్‌ 10 రోజుల ప్రస్తుతం

100 రూ.265 రూ.230

90 రూ.275 రూ.240

80 రూ.295 రూ.260

70 రూ.305 రూ.270

60 రూ.315 రూ.280

50 రూ.335 రూ.305

40 రూ.365 రూ.335

30 రూ.475 రూ.435

రైతులకు సిండికాటు

రొయ్య ధరలు భారీగా పతనం

పది రోజుల వ్యవధిలో కౌంట్‌కు రూ.30 నుంచి రూ.40 వరకు వ్యత్యాసం

ఎకరానికి రూ.లక్ష వరకు నష్టపోతున్న రైతులు

ఇప్పటికే మేత ధరల పెంచుతామంటున్న ఫీడ్‌ కంపెనీలు

పోరుబాట పట్టిన ఆక్వా రైతులు

నేడు పాలకొల్లులో భారీ నిరసన

సీడు, ఫీడు ధరలు, చెరువుల లీజు తదితర ఖర్చులతో వంద కౌంట్‌ కేజీ రొయ్యల ఉత్పత్తికి రూ. 250 వరకు వ్యయమవుతుందని రైతులు అంటున్నారు. ధరలు తగ్గించేసి రూ.230కు కొనుగోలు చేస్తుండటంతో తీవ్రంగా నష్టపోతున్నామని వారు వాపోతున్నారు. ప్రాసెసింగ్‌, ఫీడ్‌ ప్లాంట్లు, ఎగుమతిదారులు ఆక్వా రైతుల కష్టాన్ని దోచుకుంటున్నారని మండిపడుతున్నారు. రొయ్యల ధరలు తగ్గించడాన్ని నిరసిస్తూ పోరుబాట పడుతున్నారు. శుక్రవారం పాలకొల్లులో భారీ ఎత్తున నిరసన తెలపనున్నట్టు జైభారత్‌ క్షీరారామ ఆక్వా రైతు సంఘం గురువారం ప్రకటించింది.

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

డేవిడ్ రెడ్డి టీమ్‌తో మంచు మనోజ్ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫోటోలు)
photo 2

వడ్డే నవీన్ రీ ఎంట్రీ.. త్రిమూర్తులు టీజర్ లాంఛ్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

వాటికన్ సిటీలో నయనతార దంపతుల సందడి.. ఫోటోలు
photo 4

చిరంజీవి 158వ మూవీ లాంచ్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో డేంజర్ ఎండలు.. అల్లాడిపోతున్న జనం (ఫొటోలు)

Video

View all
RK Roja Visits Tirumala Tirupati Temple 1
Video_icon

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న రోజా
3000 KM Monster Cloud Over India 2
Video_icon

మృత్యు మేఘాలు వచ్చేసాయ్.. జాగ్రత!
Ram Charan And Buchi Babu Fun Ride Interview 3
Video_icon

క్లైమాక్స్ చూస్తే షాక్ అవుతారు.. ఉప్పెన కి మించి TWIST
Massive Fire Breaks Out In Guntur Inner Ring Road 4
Video_icon

గుంటూరు ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డులో భారీ అగ్నిప్రమాదం

The Mastermind Of Pulwama Terror Attack Hamza Burhan Was Shot Dead 5
Video_icon

పుల్వామా ఉగ్రదాడి మాస్టర్ మైండ్ హమ్జా హతం
Advertisement
 