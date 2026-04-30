గాంధీభవన్‌ ముందు భిక్షాటన.. ఉద్రిక్తత

Apr 30 2026 11:29 AM | Updated on Apr 30 2026 11:43 AM

Telangana Moment Activists Protest At Gandhi Bhavan

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: కాంగ్రెస్‌ పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యాలయం గాంధీ భవన్‌ వద్ద ఉద్రిక్త వాతావరణం చోటుచేసుకుంది. తెలంగాణ ఉద్యమకారులు గురువారం మెరుపు నిరసనకు దిగారు. అయితే అప్రమత్తమైన పోలీసులు వాళ్లను లోపలికి చోచ్చుకుని పోకుండా నిలువరించగలిగారు. 

బీఆర్‌ఎస్‌ హయాంలో తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు అన్యాయం జరిగిందని.. తాము అధికారంలోకి రాగానే తప్పకుండా న్యాయం చేస్తామని ఎన్నికల సమయంలో రేవంత్‌రెడ్డి హామీ ఇచ్చారు. అయితే.. కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం వచ్చి రెండున్నరేళ్లైనా ఇప్పటిదాకా ఆ హామీని నెరవేర్చలేదని చెబుతూ ఉద్యమకారులు ఆందోళన చేపట్టారు. 

గాంధీ భవన్‌ వద్ద గురువారం చిప్పలు చేతబట్టి తెలంగాణ ఉద్యమకారులు భిక్షాటన ద్వారా నిరసన చేపట్టారు. వాళ్లను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు అక్కడి నుంచి తరలించారు. ఈ క్రమంలో అక్కడ టెన్షన్‌ వాతావరణం నెలకొంది. 

Photos

View all
photo 1

తిరుమలలో ఘనంగా బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్, కావ్యల పెళ్లి (ఫోటోలు)
photo 2

ఎపిక్.. మూవీ టీజర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

హీరోయిన్ మెహ్రీన్ మెహందీ వేడుక (ఫొటోలు)
photo 4

అభిమానులతో కలిసి సమంత బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

సొంతూరిలో పూజాహెగ్డే.. భక్తిలో మునిగిపోయి (ఫొటోలు)

Video

View all
Women Incident In Visakha Express Train 1
Video_icon

విశాఖ ఎక్స్ ప్రెస్ లో వివాహితపై అత్యాచారం.. పోలీసుల అదుపులో నిందితుడు
Honey Trap Case In YSR Kadapa District 2
Video_icon

కడపలో కిలాడీ లేడి.. వలపు వల విసిరింది.. 82 లక్షలు కొట్టేసింది
Extramarital Affair With A Woman Leads Fight On Road At Kodad 3
Video_icon

మహిళతో వివాహేతర సంబంధం.. రోడ్డుపై తన్నుకున్న యువకులు
Fuel Shortage Massive Impact On Essential Commodities 4
Video_icon

పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత నిత్యావసరాలపై భారీ ఎఫెక్ట్..
The Warning To School Teacher Video Goes Viral 5
Video_icon

ఓరి బుడ్డోడా... టీచర్‌కే వార్నింగా?
