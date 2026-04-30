 మాజీ డీజీపీ శివధర్‌ రెడ్డికి ప్రమోషన్‌ | Telangana EX DGP Shivadhar Reddy Appointed As State Security Advisor, VH Gets BC Welfare Role | Sakshi
మాజీ డీజీపీ శివధర్‌ రెడ్డికి ప్రమోషన్‌

Apr 30 2026 12:08 PM | Updated on Apr 30 2026 12:50 PM

Telangana EX DGP Shivadhar Reddy Appointed As SSA

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మాజీ డీజీపీ శివధర్‌ రెడ్డి, కాంగ్రెస్‌ సీనియర్‌ వి. హనుమంత రావుకు రేవంత్‌ ప్రభుత్వం కీలక పదవులను అప్పగించింది. తెలంగాణ బీసీ సంక్షేమ శాఖ ప్రభుత్వ సలహాదారుగా హనుమంత రావును, తెలంగాణ స్టేట్‌ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్‌గా మాజీ డీజీపీ శివధర్‌ రెడ్డిని నియమించింది. ఈ మేరకు తాజాగా జీవోను విడుదల చేసింది.  

ఈ నేపథ్యంలో శివధర్‌ రెడ్డి.. మూడు సంవత్సరాల పాటు రాష్ట్ర భద్రతా సలహాదారుగా సేవలు అందించనున్నారు. చట్టం, శాంతి భద్రతలు, అంతర్గత భద్రతపై ప్రభుత్వానికి శివధర్ రెడ్డి సలహాలు ఇవ్వనున్నారు. ఆయనకు చీఫ్ సెక్రటరీ హోదాతో పాటు నెలకు రూ.2.25 లక్షల వేతనం ఉంటుంది.

రికార్డుల రారాజు రోహిత్ శర్మకు బర్త్‌డే విషెస్ (ఫోటోలు)
తిరుమలలో ఘనంగా బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్, కావ్యల పెళ్లి (ఫోటోలు)
ఎపిక్.. మూవీ టీజర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
హీరోయిన్ మెహ్రీన్ మెహందీ వేడుక (ఫొటోలు)
అభిమానులతో కలిసి సమంత బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

కర్రలు.. రాళ్లతో దాడులు.. భయపడేలా అక్రమ కేసులు.. బాబు, లోకేష్ విధ్వంస పాలన
పూడి శ్రీహరి అరెస్ట్ పై పొన్నవోలు సుధాకర్ రెడ్డి సంచలన కామెంట్స్
విష్ణుప్రియ, అనన్య కాదు ఈమె సబ్ స్క్రిప్షన్ సంగతి తెలిస్తే..
అంబటిపై మరో కేసు.. పోలీస్ స్టేషన్ లో విచారణ
బిర్యానీ తిన్నాక, పుచ్చకాయ తినడం ప్రమాదకరమా ?
