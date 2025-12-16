 ప్రభాకర్ రావు విచారణకు సహకరించడం లేదు: సిట్‌ | Phone Tapping Case: Prabhakar Rao not cooperating with Investigation | Sakshi
ప్రభాకర్ రావు విచారణకు సహకరించడం లేదు: సిట్‌

Dec 16 2025 9:43 AM | Updated on Dec 16 2025 9:45 AM

Phone Tapping Case: Prabhakar Rao not cooperating with Investigation

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో కీలకంగా మారిన మాజీ అధికారి ప్రభాకర్ రావు విచారణకు సహకరించడం లేదని జూబ్లీహిల్స్‌లోని సిట్ (స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్) అధికారులు పేర్కొన్నారు. సిట్ జరిపిన నాలుగు రోజుల విచారణలో పురోగతి లేదని సమాచారం.

ఈ కేసులో డిజిటల్ ఆధారాలే కీలకంగా మారడంతో, ప్రభాకర్ రావుకు సంబంధించిన ఐక్లౌడ్, జిమెయిల్ ఖాతాలపై సిట్ ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ప్రభాకర్ రావు వినియోగించిన 5 ఐక్లౌడ్, 5 జిమెయిల్ ఖాతాల్లోని డేటాను సిట్ పరిశీలించింది.

గతంలో ప్రభాకర్ రావు నాలుగు జిమెయిల్ ఖాతాలు, రెండు ఐక్లౌడ్ ఖాతాల పాస్వర్డ్లు అందజేశారు. అయితే ఆ ఖాతాల్లో డేటా కనిపించకపోవడంతో, సిట్ అధికారులు ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ల్యాబ్‌ (FSL)కు డివైసులను పంపించారు. FSL నుంచి లభించిన సాంకేతిక నివేదికల ఆధారంగా ప్రభాకర్ రావును ప్రశ్నించారు. అయితే ఈ కేసులో ఎలాంటి పురోగతి లేకపోవడంతో సిట్ అధికారుల తదుపరి చర్యలపై ఆసక్తి నెలకొంది.

