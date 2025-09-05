 ఎర్రవల్లిలోని ఫాంహౌస్‌లో కేసీఆర్‌ హోమం.. శోభ, కేటీఆర్‌ సహా.. | KCR Family Special Pooja At erravelli Farm House | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఎర్రవల్లిలోని ఫాంహౌస్‌లో కేసీఆర్‌ హోమం.. శోభ, కేటీఆర్‌ సహా..

Sep 5 2025 10:36 AM | Updated on Sep 5 2025 11:52 AM

KCR Family Special Pooja At erravelli Farm House

సాక్షి, ఎర్రవల్లి: బీఆర్‌ఎస్‌ అధినేత కేసీఆర్‌.. ఎర్రవల్లిలోని ఫాంహౌస్‌లో గణపతి హోమం చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు. కేసీఆర్‌ సతీమణి శోభతో కలిసి ఈరోజు మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు పూజలో పాల్గొననున్నారు. అయితే, ప్రతీఏటా వినాయక చవతి నవరాత్రుల్లో కేసీఆర్‌ ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు. అందులో భాగంగానే హోమం చేస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. మరోవైపు.. మాజీ మంత్రి, బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌.. ఐదు రోజులుగా ఫాంహౌస్‌లోనే ఉన్నారు. ఆయన కూడా ఈ పూజలో పాల్గొననున్నట్టు సమాచారం. 
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

'గురువు'కి అర్థం ఇచ్చేలా ప్రపంచాన్నే ప్రభావితం చేసిన ఉత్తమ గురువులు..! (ఫొటోలు)
photo 2

ఓనం పండుగ లుక్ లో మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ సంయుక్త మీనన్ (ఫోటోలు)
photo 3

‘గామా’ అవార్డ్స్..మెరిసిన 'కోర్ట్'మూవీ హీరోయిన్ శ్రీదేవి (ఫొటోలు)
photo 4

విశాఖలో మరో అద్భుతం.. తప్పక చూడాల్సిందే (ఫొటోలు)

photo 5

ఓనం పండుగ సెలబ్రేట్ చేసుకున్న 8 వసంతాలు హీరోయిన్.. (ఫోటోలు)

Video

View all
YSRCP Leaders Fires On Chandrababu Govt 1
Video_icon

జగన్ మెడికల్ కాలేజీలు తెస్తే.. బాబు నాశనం చేస్తున్నారు
Gopi Reddy Srinivas Reddy Fire On Chandrababu Over Medical Colleges Privatization 2
Video_icon

మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణపై గోపిరెడ్డి సంచలన విషయాలు
YSRCP Kiliveti Sanjeevaiah Strong Counter to Chandrababu 3
Video_icon

Kiliveti Sanjeevaiah: RBK లు పెట్టి రైతులకు ఎలాంటి కష్టం రానివ్వలేదు..
Margani Bharat Sensational Comments On Chandrababu Government 4
Video_icon

బాబు మెడికల్ మాఫియా.. అమ్మేయడానికి మీరెవరు? బాబుపై మార్గాని సీరియస్
Auto Union Leaders And Drivers Fires on Chandrababu Over TDP Free Bus 5
Video_icon

కర్నూలులో ఆటో డ్రైవర్ల భారీ నిరసన..
Advertisement
 