 దారుణం.. ఆస్పత్రి ఫ్లష్‌ట్యాంక్‌లో శిశువు మృతదేహం | Infants Body Found In Hospital Flush Tank In Hyderabad, More Details Inside | Sakshi
దారుణం.. ఆస్పత్రి ఫ్లష్‌ట్యాంక్‌లో శిశువు మృతదేహం

Mar 31 2026 7:48 PM | Updated on Mar 31 2026 8:03 PM

Infants Body Found in Hospital Flush Tank in Hyderabad

హైదరాబాద్‌:  కూకట్‌పల్లిలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. కూకట్‌పల్లి రాందేవ్‌రావు ఆస్పత్రిలో అమానుష ఘటన వెలుగుచూసింది.   ఆస్పత్రి మహిళా వాష్‌రూమ్‌ ఫ్లష్‌ ట్యాంకులో శిశువు డెడ్‌ బాడీ లభించడం హృదయ విదారకంగా మారింది. ఓ మహిళ ప్రసవం అనంతరం శిశువును ఫ్లష్‌ ట్యాంక్‌లో పడేసింది. ఆపై అక్కడ నుంచి పరారైంది.  

ప్రస్తుతం ఆ మహిళ కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. అక్కడున్న సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌ను పరిశీలిస్తున్నారు పోలీసులు. యావత్‌ సమాజాన్ని దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసిన ఈ ఘటనతో అంతా షాక్‌కు గురౌతున్నారు.  అప్పుడే పుట్టిన పసికందను ఇలా ఫ్లష్‌ ట్యాంక్‌లు పడేయడం ఏంటని విస్తుపోతున్నారు. 

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

భార్యతో కలిసి హీరో నితిన్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 2

మార్చి నెల జ్ఞాపకాలు షేర్ చేసిన అనసూయ (ఫొటోలు)
photo 3

రాకాస ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌లో మెరిసిన నీహారిక.. (ఫొటోలు)
photo 4

బెంగళూరు : కనువిందుగా హారతి దీపాల వేడుక (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్: మధ్యాహ్నం భానుడి భగభగలు.. సాయంత్రం వరుణుడి పలకరింపు (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Dadisetty Raja Expresses Outrage Over Eenadu Absurd Writings 1
Video_icon

కొంచమైనా సిగ్గు ఉందా? ఈనాడు పిచ్చి రాతలపై దాడిశెట్టి రాజా ఆగ్రహం
Iran Blows Up Kuwaiti Crude Oil Tanker 2
Video_icon

పశ్చిమాసియాలో హైఅలర్ట్.. కువైట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ట్యాంకర్ ను పేల్చేసిన ఇరాన్
Gurazala YSRCP Leaders Meets YS Jagan 3
Video_icon

వైఎస్ జగన్‌ను కలిసిన గురజాల నియోజకవర్గ స్థానిక నేతలు
Former Tennis Star Leander Paes Joins BJP 4
Video_icon

బీజేపీలో చేరిన టెన్నిస్ స్టార్ లియాండర్ పేస్
Iran War Effect on America Fuel Price Hike in US 5
Video_icon

అమెరికాపై యుద్ధం ఎఫెక్ట్ భారీగా పెరిగిన పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు
