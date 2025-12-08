తెలంగాణ విద్యుత్ శాఖలో భారీ ఒప్పందాలు

సాక్షి హైదరాబాద్:నేడు రాష్ట్రంలో జరిగిన గ్లోబల్ సమ్మట్ లో విద్యుత్ శాఖకు పెట్టుబడులు వెల్లువగా వచ్చాయి. ఈ రోజు మెుత్తంగా రూ. 4లక్షల కోట్లకు చెందిన ఒప్పందాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసుకోగా కేవలం విద్యుత్ శాఖలోనే రూ. 2 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయి. గ్లోబల్ సమ్మిట్ కు దేశ, విదేశాలనుంచి దాదాపు 4వేల మందికి పైగా ప్రతినిధులు తరలివచ్చారు.
కంపెనీల వారిగా విద్యుత్ శాఖలో పెట్టుబడులు
గ్రీన్ కో ఎనర్జీస్. 3,960 మెగావాట్లు
పెట్టుబడి: ₹24,000 కోట్లు ములుగు జిల్లా, ఇప్పాగూడెం
గ్రీన్ కో టీజీ01- 950 మెగావాట్లు
పెట్టుబడి : రూ.5,800 కోట్లు ఆదిలాబాద్ జిల్లా, ఝారి
శ్రీ సిద్ధార్థ ఇన్ ఫ్రా -900 మెగావాట్లు
పెట్టుబడి: రూ.5,600 కోట్లు ఆదిలాబాద్ & నిర్మల్ జిల్లా
ఆస్తా గ్రీన్ ఎనర్జీ - 750 మెగావాట్లవు
పెట్టుబడి: రూ.4,650 కోట్లు నిజామాబాద్ జిల్లా, మైలారం
సెరూలిన్ ఎనర్జీ సొల్యూషన్ - 900 మెగావాట్లు
పెట్టుబడి: ₹5,600 కోట్లు ఆదిలాబాద్ జిల్లా, రామాపుర
ఆక్సిస్ ఎనర్జీ, 2,750 మెగావాట్లు
పెట్టుబడి 31,500 కోట్లు
ఈకోరిన్ 1,500 మెగావాట్లు
పెట్టుబడి రూ.16,000
మై హోమ్ పవర్ 750 మెగావాట్లు
పెట్టుబడి రూ. 7,000 కోట్లు
