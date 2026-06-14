 ప్రియురాలితో కలసి జిమ్‌ ట్రైనర్‌ వల.. మహిళా పైలట్‌ను | Gym Trainer Sexually Harasses Female Pilot In Sanathnagar Hyderabad | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ప్రియురాలితో కలసి జిమ్‌ ట్రైనర్‌ వల.. మహిళా పైలట్‌ను

Jun 14 2026 8:07 AM | Updated on Jun 14 2026 8:07 AM

Gym Trainer Sexually Harasses Female Pilot In Sanathnagar Hyderabad

జిమ్‌ ట్రైనర్‌తో పాటు ప్రియురాలిపై కేసు

సనత్‌నగర్‌: ప్రియురాలితో పాటు జిమ్‌కు వచ్చే మహిళా పైలట్‌ను ఒకేసారి లైంగికంగా కలుసుకోవాలని జిమ్‌ ట్రైనర్‌ పథకం వేశాడు. అందుకు ప్రియురాలిని ఒప్పించడమే కాకుండా ఆ మహిళా పైలట్‌ను ఒప్పించే బాధ్యతను కూడా ఆమెపై పెట్టాడు. ఇందుకు మహిళా పైలట్‌ నిరాకరించడంతో ఫేక్‌ అకౌంట్లతో సోషల్‌ మీడియా వేదికగా ఆమె పట్ల అసభ్యకర సందేశాలు పంపిస్తూ మానసిక క్షోభకు గురిచేశాడు. దీంతో బాధితురాలు సనత్‌నగర్‌ పోలీసులను ఆశ్రయించగా జిమ్‌ ట్రైనర్‌తో పాటు అతని ప్రియురాలిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఎర్రగడ్డ చౌరస్తా సమీపంలోని కల్ట్‌ ఫిట్‌నెస్‌ జిమ్‌ మేనేజర్, ట్రైనర్‌గా సంతోష్‌గౌడ్‌ వ్యవహరిస్తున్నాడు. ఇదే జిమ్‌కు వచ్చే మహిళా పైలట్‌పై కన్నేశాడు. ఆమెను లొంగదీసుకునేందుకు తన ప్రియురాలు రజనితో కలిసి పథకం వేశాడు. ప్రియురాలి ద్వారా మహిళా పైలట్‌పై ఒత్తిడి తీసుకువచ్చాడు. ఇందుకు బాధితురాలు నిరాకరించింది. దీంతో కక్ష పెంచుకున్న సంతోష్‌గౌడ్‌ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో నకిలీ ఖాతాలను సృష్టించి  అసభ్యకర సందేశాలు పంపించాడు. వేధింపులు భరించలేక మహిళా పైలట్‌ సనత్‌నగర్‌ పోలీస్‌స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేయడంతో సంతోష్‌గౌడ్, అతని ప్రియురాలిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.  

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్‌లో జోరు వాన (ఫొటోలు)
photo 2

ఆకట్టుకున్న యుద్ధ విమానాల విన్యాసాలు (ఫొటోలు)
photo 3

పచ్చని కొండల్లో శ్రీలీల జాలీ ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 4

‘రావు బహదూర్’ సినిమా టీజర్ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

'ఓ..!సుకుమారి' టీజర్ విడుదల ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
New Twist In Nandus World Scam 1
Video_icon

నందూస్ స్కాం మిస్టరీ..! బయటపడుతున్న కీలక సీక్రెట్స్

Cyber Fraudsters Cheated Army Employee, With Deep Fake Chandrababu Video Call 2
Video_icon

చంద్రబాబు పేరుతో వీడియో కాల్ AI టెక్నాలజీతో కేటుగాళ్ల మోసం
Chandrababu Cheated AP Voters With Fake Manifesto 3
Video_icon

మెగా.. దగా.. బాబుకి హెరిటేజ్ వెన్నతో పెట్టిన విద్య
Megastar Chiranjeevi About Ram Charan's Transformation For Peddi 4
Video_icon

పెద్ది చూసి సురేఖ ఏం చెప్పిందంటే
Big Shock to Anthropic from US 5
Video_icon

ఆంత్రోపిక్ కు అమెరికా బిగ్ షాక్..ఫేబుల్ 5, మైథోస్ 5 బంద్
Advertisement
 