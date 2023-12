Updates

► బిల్డింగ్ ఐదో అంతస్తులో హాస్పిటల్‌లో పనిచేసే నర్సులు హాస్టల్ ఉందని మంటలు అంటుకోవడంతో హుటాహుటిన కిందికి వచ్చేసామని సుమారు 100 మంది నర్సుల సర్టిఫికెట్స్ కూడా పైనే వదిలేసి వచ్చామని నర్సులు విలపిస్తున్నారు.

► షార్ట్‌ సర్య్కూట్‌ కారణంగా ఆస్పత్రి టెరస్‌ ఔట్‌ లైట్లకు మంటలు అంటుకున్నాయి: అంకుర ఆస్పత్రి యాజమన్యం

► అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం ఇవ్వడంతో మంటను అదుపు చేశారు.

► రోగులెవరికీ ఏ ప్రమాదం జరగలేదని ఆస్పత్రి అధికారుల వెల్లడి

► సకాలంలో మంటలను ఫైర్‌ సిబ్బంది అదుపు చేయడంతో పెను ముప్పు తప్పింది.

► క్షేమంగా బయటపడ్డ ఆస్పత్రిలోని రోగులు

► ఫైర్‌ సిబ్బంది స్థానికులు సహకరించారు.

► పదో అంతస్తులో ప్లాస్టిక్‌ మెటీరియల్‌ అధికంగా ఉండటం వల్ల భారీగా మంటలు ఎగిసిపడ్డాయి.

► ఆస్పత్రి నేమ్‌ బోర్డుకు మంటలు అంటుకొని వ్యాపించాయి. పక్కనే ఉన్న ఫ్లెక్సీకి మంటలు అంటుకోవడంలో పెద్ద ఎత్తున మంటలు ఎగిసిపడ్డాయి.

► షార్ట్‌ సర్క్యూట్‌ వల్లనే మంటలు అంటుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.



► మంటలను గమనించి రోగులను ఆస్పత్రి సిబ్బంది బయటకు పంపించారు.

► ఆస్పత్రితో గర్భిణీలు, పిల్లలు ఎక్కువ శాతం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

Big blaze in Ankura Hospital near pillar no 68 of PVNR Expressway in Jyothinagar area. No information on casualties. pic.twitter.com/K5D2cfL2zc

— serish (@serish) December 23, 2023