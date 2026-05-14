 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో.. మూడో దశ ‘ఎస్‌ఐఆర్‌’కు ఈసీ ప్రకటన | Election Commission announced SIR process remaining 16 states, three Union Territories | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో.. మూడో దశ ‘ఎస్‌ఐఆర్‌’కు ఈసీ ప్రకటన

May 14 2026 2:32 PM | Updated on May 14 2026 2:41 PM

Election Commission announced SIR process remaining 16 states, three Union Territories

సాక్షి,హైదరాబాద్‌: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో.. మూడో దశ ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్‌ఐఆర్‌)కు ఎన్నికల సంఘం ప్రకటన జారీ చేసింది. ఈ ప్రకటనలో తెలుగు రాష్ట్రాలతో కలిపి దేశ వ్యాప్తంగా 16 రాష్ట్రాలు,మూడు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో ఎస్‌ఐఆర్‌ నిర్వహిస్తున్నట్లు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం గురువారం మధ్యాహ్నం అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఫేజ్‌-3 ప్రక్రియ కోసం 3.94లక్షలకుపైగా బూత్‌స్థాయి అధికారుల్ని నియమించింది.

ఏపీలో జులై21 నుంచి సెప్టెంబర్‌ 18వరకు  ఓటర్ల ముసాయిదా జాబితా.. ఏపీలో సెప్టెంబర్‌ 22న తుది ఓటరు జాబితా ప్రకటించనుంది. అదే విధంగా తెలంగాణలో జులై 31 నుంచి సెప్టెంబర్‌ 28 వరకు ఓటర్లు ముసాయిదా.. తెలంగాలో అక్టోబర్‌ 1న తుది ఓటరు జాబితా విడుదల చేయనుంది. 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

పొలిటికల్‌ స్టైల్‌ షో.. ఈ అదిరే లుక్స్‌ చూశారా?..

photo 2

కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్‌లో సందడి చేసిన నటి ఊర్వశీ రౌతేలా (ఫొటోలు)
photo 3

చిత్తూరు గంగజాతర... కనులపండువగా అమ్మవారి దివ్యరూపం (ఫొటోలు)
photo 4

‘దూరదర్శని’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 5

విడాకుల రూమర్స్.. ట్రెండింగ్‌లో మౌనీరాయ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
CM VD Satheesan Promises New Keralam 1
Video_icon

కేరళ సీఎం తొలి ప్రామిస్
Big Shock to Tollywood iBomma is BACK! New Domain Streaming 2
Video_icon

టాలీవుడ్ గుండెల్లో వణుకు ఐబొమ్మ ఈజ్ బ్యాక్..
Chandrababu Government On Fee Reimbursement 3
Video_icon

ఫీజు రీయింబర్స్ మెంట్ జమపై కూటమి సర్కార్ నో క్లారిటీ..
Chandrababu Gandi Veeranjaneya Temple Credit Chori 4
Video_icon

క్రెడిట్ చోరీకి బాబు తంటాలు
Work From Home Again IT Companies about Modi Comments 5
Video_icon

ఐటీ ఉద్యోగులకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ విధానమే బాగుంటుందన్న ప్రధాని
Advertisement
 