ప్రజాభవన్‌: ర్యాష్‌ డ్రైవింగ్‌ కేసులో ట్విస్ట్‌.. సీఐ సస్పెండ్‌ 

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: ప్రజాభవన్‌ వద్ద ర్యాష్‌ డ్రైవింగ్‌ కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఈకేసులో పంజాగుట్ట సీఐ దుర్గారావు సస్పెండ్‌ అయ్యారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే కుమారుడి కేసులో నిర్లక్ష్యం వహించినందుకు దుర్గారావును ఉన్నతాధికారులు సస్పెండ్‌ చేశారు. కాగా, ర్యాష్‌ డ్రైవింగ్‌ చేసి వ్యక్తులన బోధన్‌ మాజీ ఎమ్మెల్యే కుమారుడు సొహైల్‌ మార్చేసిన విషయం తెలిసిందే.

వివరాల ప్రకారం.. ప్రజాభవన్‌ వద్ద ర్యాష్‌ డ్రైవింగ్‌ కేసును పోలీసు ఉన్నతాధికారులు సీరియస్‌గా తీసుకుని దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు. ఈ క్రమంలో సీసీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా ర్యాష్ డ్రైవింగ్ చేసింది బోధన్ మాజీ ఎమ్మెల్యే షకీల్ కుమారుడు సోహైల్ అని నిర్ధారించారు. ప్రధాన నిందితుడిగా సోహైల్‌ను చేర్చటమే కాకుండా.. అతనిపై 17 సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు.

ప్రజాభవన్‌ యాక్సిడెంట్ కేసు దర్యాప్తులో పోలీసుల నిర్వాకం బయటపడింది. ప్రమాదం తర్వాత సోహైల్‌ను పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేసి పంజాగుట్ట పోలీస్‌ స్టేషన్‌కు తరలించారు. సోహైల్‌ను అదుపులోకి తీసుకోవడంతో బోధన్‌ మాజీ ఎమ్మెల్యే షకీల్‌ అనుచరులు పీఎస్‌కు వచ్చారు. షకీల్‌ కొడుకును విడిపించుకుపోయారు. ఈ దృశ్యాలన్నీ సీసీటీవీ ఫుటేజీలో రికార్డయ్యాయి. దీంతో, నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించినందుకు గానూ.. పంజాగుట్ట ఇన్‌స్పెక్టర్ దుర్గరావు‌ను సస్పెండ్ చేశారు.

Panjagutta Inspector B. Durga Rao suspended for negligence in former MLA Shakeel's son Sohail case. #Telangana pic.twitter.com/qvq11aSRNC

