టీమిండియా యువ ఓపెనర్‌ యశస్వి జైస్వాల్‌ మరో డబుల్‌ సెంచరీ దిశగా దూసుకుపోతున్నాడు. సెంచరీ అనంతరం నిన్న రిటైర్డ్‌ హర్ట్‌గా వెనుదిరిగి ఇవాళ తిరిగి బరిలోకి దిగిన యశస్వి మెరుపు వేగంతో పరుగులు సాధిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం 187 పరుగుల వద్ద ఉన్న యశస్వి.. వెటరన్‌ పేసర్‌ ఆండర్సన్‌పై కనికరం లేకుండా విచుకుపడ్డాడు.

నాలుగో రోజు ఆటలో లంచ్‌ విరామం తర్వాత గేర్‌ మార్చిన అతను.. ఇన్నింగ్స్‌ 85వ ఓవర్‌లో ఆండర్సన్‌కు చుక్కలు చూపించాడు. ఈ ఓవర్‌లో వరుసగా మూడు సిక్సర్లు బాది 180ల్లో​కి అడుగుపెట్టాడు. ఈ క్రమంలో పలు రికార్డులు నెలకొల్పాడు.

𝙃𝙖𝙩-𝙩𝙧𝙞𝙘𝙠 𝙤𝙛 𝙎𝙄𝙓𝙀𝙎! 🔥 🔥

Yashasvi Jaiswal is smacking 'em all around the park! 💥💥💥

