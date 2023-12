మెస్సీని ఓడించి ప్రతిష్టాత్మక అవార్డు గెలుచుకున్న కోహ్లి

క్రికెట్‌ దిగ్గజం​ విరాట్‌ కోహ్లి ప్రతిష్టాత్మక ప్యూబిటీ అథ్లెట్‌ ఆఫ్‌ ద ఇయర్‌ 2023 అవార్డు కైవసం చేసుకున్నాడు. ప్యూబిటీ అనేది ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పేజీలలో (35 మిలియన్ల ఫాలోవర్స్‌) ఒకటి. ఈ అవార్డు కోసం హోరాహోరీగా సాగిన పోరులో కోహ్లి.. ఫుట్‌బాల్‌ లెజెండ్‌ లియోనల్‌ మెస్సీని 78-22 శాతం ఓట్లతో ఓడించాడు. మెస్సీకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫ్యాన్స్‌ ఉన్నప్పటికీ కోహ్లి క్రేజ్‌ ముందు అతను నిలబడలేకపోయాడు.

It's Kohli vs Messi in the final voting for the "Athlete of the year" award in one of the biggest sports pages on Instagram - Pubity Sport. pic.twitter.com/gcyLSPbywA

— Johns. (@CricCrazyJohns) December 30, 2023