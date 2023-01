Women's IPL Media Rights: 2023-27 మహిళల ఐపీఎల్‌ సీజన్‌కు సంబంధించిన మీడియా హక్కులను వయాకామ్‌18 సంస్థ రికార్డు ధర (రూ.951 కోట్లు) కోట్‌ చేసి దక్కించుకుంది. బిడ్డింగ్‌లో స్టార్ స్పోర్ట్స్ నెట్‌వర్క్‌, సోనీ నెట్‌వర్క్, అమెజాన్ ప్రైమ్ వంటి బడా కంపెనీలు పోటీ పడినప్పటికీ వయాకామ్‌18 ఎంతమాత్రం ​తగ్గకుండా టీవీ, డిజిటల్ ప్రసార హక్కులను సొంతం చేసుకుంది. ఈ విషయాన్ని బీసీసీఐ కార్యదర్శి జై షా ట్విటర్‌ ద్వారా వెల్లడించాడు. వయాకామ్‌18 సంస్థ భారీ మొత్తాన్ని చెల్లించి వుమెన్స్‌ ఐపీఎల్‌ మీడియా రైట్స్‌ను సొంతం చేసుకోవడం శుభపరిణామమని, ఇది మహిళా క్రికెట్‌ అభివృద్ధికి చాలా ఉపయోగపడుతుందని షా ట్వీట్ చేశాడు.

Congratulations @viacom18 for winning the Women’s @IPL media rights. Thank you for your faith in @BCCI and @BCCIWomen. Viacom has committed INR 951 crores which means per match value of INR 7.09 crores for next 5 years (2023-27). This is massive for Women’s Cricket 🙏🇮🇳

— Jay Shah (@JayShah) January 16, 2023