Women's Premier League: క్రికెట్‌ అభిమానులు చాలాకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న మహిళల ఐపీఎల్‌కు సంబంధించిన కీలక అప్‌డేట్స్‌ వెలువడ్డాయి. లీగ్‌ పేరుతో పాటు ఆయా ఫ్రాంచైజీలను సొంతం చేసుకున్న బిడ్డర్ల వివరాలను బీసీసీఐ ఇవాళ (జనవరి 25) అధికారికం‍గా ప్రకటించింది. లీగ్‌కు వుమెన్స్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (WPL)గా నామకరణం చేసిన బీసీసీఐ.. తొలి ఎడిషన్‌లో పాల్గొనే 5 ఫ్రాంచైజీల యాజమాన్య హక్కులు, సంబంధిత నగరాల వివరాలను వెల్లడించింది. ఐదు ఫ్రాంచైజీలను ఆన్‌లైన్‌ వేలం పాటలో వివిధ యాజమాన్యాలు రూ. 4669.99 కోట్లకు దక్కించుకున్నట్లు బీసీసీఐ పేర్కొంది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి..

1. అదానీ స్పోర్ట్స్‌లైన్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ (అహ్మదాబాద్‌, 1289 కోట్లు)

2. ఇండియా విన్‌ స్పోర్ట్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ (ముంబై, 912.99 కోట్లు)

3. రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ స్పోర్ట్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ (బెంగళూరు, 901 కోట్లు)

4. జేఎస్‌డబ్యూ జీఎంఆర్‌ క్రికెట్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ (ఢిల్లీ, 810 కోట్లు)

5. క్యాప్రీ గ్లోబల్‌ హోల్డింగ్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ (లక్నో, 757 కోట్లు)

వేలంలో దాదాపు 30 బడా కార్పొరేట్లు పోటీపడినప్పటికీ అంతిమంగా ఈ ఐదు కంపెనీలకు ఫ్రాంచైజీల యాజమాన్య హక్కులు దక్కాయి. అహ్మదాబాద్‌ ఫ్రాంచైజీని వ్యాపార దిగ్గజం​ అదానీ గ్రూప్‌కు చెందిన అదానీ స్పోర్ట్స్‌లైన్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ అత్యధిక ధర (1289 కోట్లు) వెచ్చింది సొంతం చేసుకోగా.. రిలయన్స్‌ సంస్థలో భాగమైన ఇండియా విన్‌ స్పోర్ట్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ ముంబై ఫ్రాంచైజీని రెండో అత్యధిక ధరకు (912.99 కోట్లు) హస్తగతం చేసుకుంది.

రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ గ్రూప్‌కు చెందిన రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ స్పోర్ట్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ బెంగళూరు ఫ్రాంచైజీని, JSW గ్రూప్‌కు చెందిన జేఎస్‌డబ్యూ జీఎంఆర్‌ క్రికెట్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ ఢిల్లీ ఫ్రాంచైజీని, ఈ బిజినెస్‌లోకి కొత్తగా ఎంట్రీ ఇస్తున్న క్యాప్రీ గ్లోబల్‌ సంస్థ లక్నో ఫ్రాంచైజీని సొంతం చేసుకున్నాయి. లక్నో ఫ్రాంచైజీ యాజమాన్యం మినహాయించి మిగతా యాజమాన్యాలంతా పురుషుల ఐపీఎల్‌తో సంబంధం​ ఉన్నవే కావడం విశేషం.

మహిళల ఐపీఎల్‌ నిర్వహణలో క్రియాశీల పాత్ర పోషించిన బీసీసీఐ కార్యదర్శి జై షా.. లెట్‌ ద జర్నీ బిగిన్‌ అని ఈ సందర్భంగా ట్వీట్‌ చేశాడు. అలాగే మహిళల ఐపీఎల్‌ వేలం ద్వారా సమకూరిన మొత్తం పురుషులు ఐపీఎల్‌ ఇనాగురల్‌ సీజన్‌ (2008) రికార్డులను బద్దలు కొట్టినట్లు షా పేర్కొన్నారు. కాగా, మహిళల క్రికెట్‌కు ఆదరణ పెంచాలనే ఉద్దేశంతో బీసీసీఐ మహిళల ఐపీఎల్‌కు శ్రీకారం చుట్టిన విషయం తెలిసిందే.

𝐁𝐂𝐂𝐈 𝐚𝐧𝐧𝐨𝐮𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐟𝐮𝐥 𝐛𝐢𝐝𝐝𝐞𝐫𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧’𝐬 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞.

The combined bid valuation is INR 4669.99 Cr

A look at the Five franchises with ownership rights for #WPL pic.twitter.com/ryF7W1BvHH

— BCCI (@BCCI) January 25, 2023