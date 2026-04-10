 వైభవ్‌ సూర్యవంశీ విధ్వంసం.. కేవలం 26 బంతుల్లోనే | Vaibhav Suryavanshi scores 15-ball fifty against RCB | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

IPL 2026: వైభవ్‌ సూర్యవంశీ విధ్వంసం.. కేవలం 26 బంతుల్లోనే

Apr 10 2026 11:39 PM | Updated on Apr 10 2026 11:39 PM

Vaibhav Suryavanshi scores 15-ball fifty against RCB

ఐపీఎల్‌-2026లో రాజస్తాన్ రాయల్స్ చిచ్చర పిడుగు వైభవ్ సూర్యవంశీ మరోసారి అద్బుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు.  ఈ ధనధాన్ లీగ్‌లో భాగంగా గౌహతి వేదికగా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుతో మ్యాచ్‌లో వైభవ్ విధ్వంసం సృష్టించాడు. 202 పరుగుల లక్ష్య చేధనలో వైభవ్ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు.

జోష్ హాజిల్‌వుడ్‌, భువనేశ్వర్ కుమార్ వంటి వరల్డ్ క్లాస్ ఫాస్ట్ బౌలర్లను సైతం ఈ బుడ్డోడు ఉతికారేశాడు.  తొలిసారి హేజిల్‌వుడ్‌ను ఎదుర్కొన్న వైభవ్‌.. 4 ఓవర్‌లో వరసగా 4, 4, 4 ,6తో 19 పరుగులు పిండుకున్నాడు. ఆ తర్వాత భువనేశ్వర్ ఓవర్‌లో వరసగా రెండు సిక్సర్లతో 15 బంతుల్లోనే అర్ధ శతకం పూర్తి చేసుకున్నాడు. 

ఈ ఏడాది సీజన్‌లో వైభవ్‌ 15 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ సాధించడం ఇది రెండో సారి కావడం విశేషం. ఈ మ్యాచ్‌లో ఓవరాల్‌గా కేవలం 26 బంతులు మాత్రమే ఎదుర్కొన్న వైభవ్‌.. 8 ఫోర్లు, 7 సిక్స్‌లతో 78 పరుగులు చేశాడు. వైభవ్‌ ఈ తుఫాన్‌ ఇన్నింగ్స్‌తో ఆరెంజ్‌ క్యాప్‌ను తన సహచరుడు జైశ్వాల్‌ నుంచి సొంతం చేసుకున్నాడు. ఈ ఏడాది సీజన్‌లో వైభవ్‌ నాలుగు మ్యాచ్‌లు 266.67 స్ట్రైక్‌ రేటుతో 200 పరుగులు చేశాడు.
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
Advertisement
 