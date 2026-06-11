 మనోడు ఏం మారలే.. శ్రీలంక గడ్డపై విధ్వంసం | Vaibhav Suryavanshi falls six short of maiden And A half-century against Afghanistan A | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Vaibhav suryavanshi: మనోడు ఏం మారలే.. శ్రీలంక గడ్డపై విధ్వంసం

Jun 11 2026 11:04 AM | Updated on Jun 11 2026 11:09 AM

Vaibhav Suryavanshi falls six short of maiden And A half-century against Afghanistan A

ముక్కోణపు వన్డే సిరీస్‌లో భాగంగా దంబుల్లా వేదికగా అఫ్గానిస్తాన్‌-ఎతో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో భారత యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ దుమ్ములేపాడు. శ్రీలంక-ఎతో జరిగిన తొలి మ్యాచ్‌లో విఫలమై వైభవ్.. రెండో మ్యాచ్‌లో తనదైన శైలిలో వీరవిహారం చేశాడు. భారత్‌-ఎ తరపున బరిలోకి సూర్యవంశీ.. అఫ్గాన్ బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించాడు. 

ఈ చిచ్చర పిడుగు ఇన్నింగ్స్ రెండో బంతి నుంచే బౌండరీలు బాదడం మొదలు పెట్టాడు. ముఖ్యంగా  అఫ్గాన్ పేసర్ మహమ్మద్ ఇబ్రహీంను వైభవ్ టార్గెట్ చేశాడు. పవర్‌ప్లేలో అతడు వేసిన మూడు ఓవర్లలోనూ పరుగులు పిండుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో వైభవ్‌ కేవలం 22 బంతుల్లో 9 ఫోర్ల సాయంతో 44 పరుగులు చేసి ఔటయ్యాడు.

15 ఏళ్ల వైభవ్ ర్యాంప్ షాట్ ఆడి తన వికెట్‌ను కోల్పోయాడు. కాగా ఈ యువ సంచలనం ఇటీవల ఇర్లాండ్‌, ఇంగ్లండ్‌, ఆసియా క్రీడలకు ఎంపిక చేసిన భారత జట్టులో చోటు దక్కించుకున్నాడు. దీంతో భారత సీనియర్ క్రికెట్ జట్టుకు ఎంపికైన అతి పిన్నవయష్కుడిగా సచిన్ రికార్డును వైభవ్ బ్రేక్ చేశాడు. ఇక  ఈ మ్యాచ్ విష‌యానికి వ‌స్తే.. టాస్ గెలిచిన అఫ్గానిస్తాన్ తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. భార‌త్ త‌మ తుది జ‌ట్టులో ఎలాంటి మార్పులు చేయ‌లేదు.

తుది జట్లు
అఫ్గానిస్తాన్‌A: ఇమ్రాన్ మీర్ (కెప్టెన్‌),హసన్ ఐసాఖిల్, ఖలీద్ తనివాల్, ఇజాజ్ అహ్మద్ అహ్మద్‌జాయ్, బహిర్ షా, ఇషాక్ రహీమి(వికెట్‌ కీపర్‌), ఖలీల్ గుర్బాజ్, జహీర్ ఖాన్, అబ్దుల్లా అహ్మద్‌జాయ్, మహ్మద్ ఇబ్రహీం, ఫర్మానుల్లా సఫీ

ఇండియా A: వైభవ్ సూర్యవంశీ, ప్రభ్‌సిమ్రాన్ సింగ్(వికెట్‌కీపర్‌), ప్రియాంష్ ఆర్య, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, తిలక్ వర్మ(కెప్టెన్‌), ఆయుష్ బదోని, సూర్యాంశ్ షెడ్గే, అర్షద్ ఖాన్, విప్రజ్ నిగమ్, అనుకుల్ రాయ్, అన్షుల్ కాంబోజ్
చదవండి: MPL 2026: స‌న్‌రైజ‌ర్స్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ విధ్వంసం.. కేవ‌లం 17 బంతుల్లోనే
 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ట్రెండింగ్ లో హెబ్బా పటేల్‌ బ్యూటిఫుల్ ఫోటోలు
photo 2

ఏపీ : గోదావరి తీరాన రెండో ఉజ్జయినిగా ప్రసిద్ధికెక్కిన ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 3

సాకర్ సమరానికి వేళాయే.. నేటి నుంచే ఫుట్‌బాల్ పండగ (ఫోటోలు)
photo 4

కలర్‌ఫుల్ డ్రెస్‌లో సురేఖవాణి కూతురు సుప్రీత.. ఫోటోలు
photo 5

దర్శక దిగ్గజం భారతీ రాజాకు సినీ ప్రముఖుల నివాళి.. ఫోటోలు

Video

View all
Watch Live YS Jagan Mohan Reddy Press Meet In Tadepalli Andhra Pradesh 1
Video_icon

Watch Live: YS జగన్ ప్రెస్ మీట్
Actress Sunny Leone In Shivam Associates Scam 2
Video_icon

రూ.2,400 కోట్ల భారీ స్కాం.. అడ్డంగా బుక్కైన సన్నీ లియోన్
Karumuri Venkata Reddy Slams Pawan Kalyan 3
Video_icon

ఢిల్లీ వెళ్లగానే నోరు తిరగబడిందా..? పవన్ పై కారుమూరి పంచ్ లు

Jada Sravan Kumar Sensational Comments On Raghu Rama Krishna Raju 4
Video_icon

రఘురామ ఒక ఉగ్రవాది.. ఆయన విన్యాసాలు ఒకసారి చూడండి.. జడ శ్రవణ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు
Heavy Rains In Krishna District 5
Video_icon

ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో వడగండ్లతో కుండపోత వర్షం
Advertisement
 