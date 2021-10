20-10-2021

Ireland vs Netherlands, 3rd Match, Group A: టీ20 ప్రపంచకప్‌-2021 క్వాలిఫయర్స్‌ పోటీల్లో భాగంగా గ్రూపు-ఏలోని ఐర్లాండ్‌, నెదర్లాండ్స్‌ జట్లు...

Hardik Pandya Vs Marcus Stoinis.. టి20 ప్రపంచకప్‌ 2021లో భాగంగా నేడు టీమిండియా, ఆస్ట్రేలియా మధ్య వార్మప్‌ మ్యాచ్‌ జరగనున్న...

T20 World Cup 2021 IND vs PAK.. టి20 ప్రపంచకప్‌లో భాగంగా టీమిండియా-పాకిస్తాన్‌ మధ్య అక్టోబర్‌ 24న జరగనున్న మ్యాచ్‌...

Akeal Hosein as replacement for Fabian Allen: టీ20 ప్రపంచకప్‌లో వెస్టిండీస్ జట్టుకు గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఆ జట్టు స్టార్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ ఫాబియన్...

KL Rahul Comments on Ms Dhoni: భారత మాజీ కెప్టెన్‌ మహేంద్రసింగ్‌ ధోనిపై కేఎల్ రాహుల్ అసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. రెండేళ్ల విరామం...

Ramdas Athawale Comments on India Vs Pakistan T20 World Cup Match: టీ20 ప్రపంచకప్‌-2021లో ఈ నెల 24న...

Virat Kohli Wax Statue At Dubai Madame Tussauds Museum: టీమిండియా కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లికి మరో అరుదైన...

Asaduddin Owaisi Slams PM Modi Over India Vs Pakistan T20 World Cup Match: టీ20 ప్రపంచకప్‌-2021లో దాయాదుల...

T20 WC 2021 India Vs Pakistan Rivalry.. టీమిండియా- పాకిస్తాన్‌ మధ్య మ్యాచ్‌ అంటేనే హై వోల్టేజ్‌ టెన్షన్‌ ఉంటుంది....

Oct 19, 2021, 17:14 IST

David Wiese Played For Two Nations In Consecutive World Cups: ప్రస్తుతం జరుగుతున్న టీ20 ప్రపంచకప్‌లో నమీబియాకు...