 T20 WC 2026: తోపు జట్టు ఇదే.. వివరాలు, విశ్లేషణ | T20 WC 2026 Why Defending Champions Team India Hot Favourite | Sakshi
T20 WC 2026: తోపు జట్టు ఇదే.. వివరాలు, విశ్లేషణ

Feb 3 2026 9:05 PM | Updated on Feb 3 2026 9:32 PM

T20 WC 2026 Why Defending Champions Team India Hot Favourite

టీ20 ప్రపంచ కప్-2026 టోర్నీకి శనివారం (ఫిబ్రవరి 7) తెరలేవనుంది. పొట్టి ఫార్మాట్‌ క్రికెట్‌లో మెరుపు వేగంతో పరుగుల వరద మొదలవ్వనుంది. ఈ పరుగుల సునామీలో టాప్‌లో ఉండేదెవరు? తోపుగా నిలిచేదెవరు? ఈ సారి కొత్త రికార్డులు నమోదవుతాయా? ఆటగాళ్లు తమ రికార్డులను తిరిగి బ్రేక్ చేస్తారా? ఈసారీ టీమిండియా హాట్ ఫేవరెట్‌గా ఉన్నా.. భారత్ ఎదుర్కొనే సవాళ్లు ఏమిటి?

టీమిండియా బలాలు, బలహీనతలుఏమిటి?? గెలుపు అవకాశాలు ఎలా ఉన్నాయి? క్రికెట్ అభిమానుల్లో నెలకొన్న ప్రశ్నలివి. ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానంగా సాక్షి స్పోర్ట్స్ పలు పారామితులతో, అల్గారిథమ్‌లతో ఓ విశ్లేషణను రూపొందించింది. అదేంటో తెలుసుకోవాలంటే.. ఈ వీడియోను ఎక్కడా స్కిప్ చేయకుండా చూసేయండి.

 

