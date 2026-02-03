 బుమ్రా కాదు!.. ఈసారి టాప్‌ వికెట్‌ టేకర్‌ అతడే! | Not Bumrah McGrath Picks This star highest wicket taker of T20 WC | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

T20 WC 2026: బుమ్రా కాదు!.. ఈసారి టాప్‌ వికెట్‌ టేకర్‌ అతడే!

Feb 3 2026 4:55 PM | Updated on Feb 3 2026 5:06 PM

Not Bumrah McGrath Picks This star highest wicket taker of T20 WC

పొట్టి క్రికెట్‌ ప్రేమికులు ఎప్పుడెపుడా అని ఎదురుచూస్తున్న సమయం ఆసన్నమైంది. భారత్‌- శ్రీలంక వేదికగా టీ20 ప్రపంచకప్‌-2026 టోర్నీకి శనివారం (ఫిబ్రవరి 7) తెరలేవనుంది. ఇందులో భాగంగా తొలిరోజు ముంబైలోని వాంఖడే వేదికగా టీమిండియా అమెరికాతో తలపడనుంది.

నాలుగు గ్రూపులు
ఇక అదే రోజు కొలంబోలో పాకిస్తాన్‌- నెదర్లాండ్స్‌, కోల్‌కతాలోని ఈడెన్‌ గార్డెన్స్‌లో వెస్టిండీస్‌- స్కాట్లాండ్‌ మ్యాచ్‌లు జరుగుతాయి. ఇక ఈసారి ఈ మెగా టోర్నీలో ఇరవై జట్లు పాల్గొంటున్నాయి. వీటిని ఐదేసి జట్ల చొప్పున నాలుగు గ్రూపులుగా విభజించారు.

గ్రూప్‌-ఎ నుంచి డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌ టీమిండియా, పాకిస్తాన్‌, అమెరికా, నమీబియా, నెదర్లాండ్స్‌ .. గ్రూప్‌-బి నుంచి ఆస్ట్రేలియాతో పాటు ఐర్లాండ్‌, ఒమన్‌, శ్రీలంక, జింబాబ్వే పోటీలో ఉన్నాయి. గ్రూప్‌-సిలో ఇంగ్లండ్‌, వెస్టిండీస్‌, బంగ్లాదేశ్‌, నేపాల్‌ల, ఇటలీ.. గ్రూప్‌-డిలో న్యూజిలాండ్‌, సౌతాఫ్రికా, అఫ్గనిస్తాన్‌, యూఏఈ, కెనడా బరిలో నిలిచాయి.

ఉపఖండ పిచ్‌లపై వరల్డ్‌కప్‌
ఇక ఈసారి ఉపఖండ పిచ్‌లపై వరల్డ్‌కప్‌ జరగడం స్పిన్నర్లకు అనుకూలించే అంశం. ఈ నేపథ్యంలో ఆస్ట్రేలియా దిగ్గజ పేసర్‌ గ్లెన్‌ మెగ్రాత్‌ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఈసారి అఫ్గనిస్తాన్‌ మేటి స్పిన్నర్‌ అత్యధిక వికెట్ల వీరుడిగా నిలుస్తాడని అంచనా వేశాడు. 

రేసులో వారు సైతం
అయితే, టాప్‌ వికెట్‌ టేకర్ల పోటీలో టీమిండియా పేస్‌దళ నాయకుడు జస్‌ప్రీత్‌ బుమ్రా, ఆసీస్‌ స్టార్లు జోష్‌ హాజిల్‌వుడ్‌, ఆడం జంపా, ఇంగ్లండ్‌ ఆటగాడు సామ్‌ కర్రాన్‌ కూడా ఉంటాడని మెగ్రాత్‌ పేర్కొన్నాడు.

టీ20 టాప్‌ బౌలర్‌
కాగా రషీద్‌ ఖాన్‌ అంతర్జాతీయ టీ20లలో అత్యధిక వికెట్ల వీరుడిగా కొనసాగుతున్నాడు. ఇప్పటికి 111 మ్యాచ్‌లలో కలిపి 187 వికెట్లు కూల్చాడు. మరోవైపు.. టీ20 ప్రపంచకప్‌-2024లో టాప్‌ వికెట్‌ టేకర్‌గా నిలిచి "ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌ అవార్డు" అందుకున్న బుమ్రా ఖాతాలో.. 102 అంతర్జాతీయ టీ20 వికెట్లు ఉన్నాయి.

అభిషేక్‌ శర్మకే ఇద్దరి ఓటు
ఇదిలా ఉంటే. ఆసీస్‌ మాజీ పేసర్‌ డెమేన్‌ ఫ్లెమింగ్‌ మాత్రం వరల్డ్‌కప్‌లో అత్యధిక వికెట్ల వీరుడిగా బుమ్రాకే ఓటు వేశాడు. ఇక ఈసారి టాప్‌ రన్‌ స్కోరర్‌గా టీమిండియా విధ్వంసకర ఓపెనర్‌ అభిషేక్‌ శర్మను మెగ్రాత్‌ ఎంచుకోగా.. ఫ్లెమింగ్‌ కూడా అతడికి మద్దతు పలికాడు. కాగా గత కొన్నాళ్లుగా సూపర్‌ ఫామ్‌లో ఉన్న అభిషేక్‌ శర్మ ఐసీసీ టీ20 ర్యాంకింగ్స్‌లో నంబర్‌ వన్‌ బ్యాటర్‌గా కొనసాగుతున్న విషయం తెలిసిందే. 

చదవండి: టీమిండియాతో ఆడకున్నా.. ఆ మూడు మ్యాచ్‌లు గెలుస్తాం: పాక్‌ కెప్టెన్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హీరోయిన్ జెనీలియా పెళ్లి జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సినీ ప్రముఖులు (ఫొటోలు)
photo 3

'హనీ' ఈవెంట్‌లో అందంగా దివి (ఫొటోలు)
photo 4

'కపుల్ ఫ్రెండ్లీ' ట్రైలర్‌ ఈవెంట్‌ లో మెరిసిన హీరోయిన్‌ మానస వారణాసి (ఫొటోలు)
photo 5

నిర్మల్‌ : ఘనంగా ముజ్గి మల్లన్న జాతర (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP MLA Galla Madhavi Warning to YSRCP Ambati Rambabu 1
Video_icon

దాడులను మళ్లీ రిపీట్ చేస్తాం.. గల్లా మాధవి అంబటికి వార్నింగ్..
Pulivendula Satish Reddy Slams AP Police 2
Video_icon

ఆమె మాట్లాడింది తప్పు కాదా.. ఇప్పటికైనా ఆపకపోతే
SV Satish Reddy Open Challenge To Chandrababu Over Tirupati laddu Ghee Issue 3
Video_icon

తప్పించుకోలేరు.. సతీష్ రెడ్డి ఓపెన్ ఛాలెంజ్
Vijayashanti Reddy Husband Surender Reddy Face To Face 4
Video_icon

నా భార్య మా అత్తతో చెప్పిన చివరి మాట ఇదే..
Anil Kumar Yadav Warning to TDP Leaders 5
Video_icon

పోలీసులు లేకుండా రండి ఎవడి బలం ఏంటో తెలుస్తుంది
Advertisement
 