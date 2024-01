వైట్‌ బాల్‌ ఫార్మాట్లలో అదరగొడుతున్న టీమిండియా యువ ఓపెనర్‌ శుబ్‌మన్‌ గిల్‌.. టెస్టుల్లో మాత్రం దారుణంగా విఫలమవుతున్నాడు. తాజాగా హైదరాబాద్‌ వేదికగా ఇంగ్లండ్‌తో జరుగుతున్న తొలి టెస్టులో సైతం గిల్‌ అదే ఆట తీరును కనబరిచాడు. మొదటి ఇన్నింగ్స్‌లో 66 బంతులు ఎదుర్కొన్న గిల్‌ కేవలం 23 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు.

తన ఇన్నింగ్స్‌ ఆరంభం నుంచే ఇంగ్లండ్‌ బౌలర్లను ఎదుర్కొనేందుకు ఇబ్బంది పడిన శుబ్‌మన్‌.. ఆఖరికి టామ్‌ హార్ట్‌లీ బౌలింగ్‌లో డకెట్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి ఔటయ్యాడు. అంతకుముందు దక్షిణాఫ్రికా పర్యటనలో గిల్‌ పేలవ ప్రదర్శన కనబరిచాడు. గత 8 ఇన్నింగ్స్‌లలో గిల్‌ ఒక్కసారి కూడా హాఫ్‌ సెంచరీ మార్క్‌ను అందుకోలేకపోయాడు.

చివరి 8 ఇన్నింగ్స్‌లలో గిల్‌ స్కోర్లు (6), (10), (29*), (2), (26) (36),(10), (23) ఇలా ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో సోషల్‌ మీడియా వేదికగా నెటిజన్లు గిల్‌ను దారుణంగా ట్రోలు చేస్తున్నారు. అతడి స్ధానంలో ‍మరో ఆటగాడికి ఛాన్స్‌ ఇవ్వాలని భారత అభిమానులు డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. మరి కొంత మంది గిల్‌ను పక్కన పెట్టి రజిత్‌ పాటిదార్‌ను జట్టులోకి తీసుకోవాలని ఇక​ ఓవరాల్‌గా తన కెరీర్‌లో ఇప్పటివరకు 21 టెస్టులు ఆడిన గిల్‌.. 1063 పరుగులు చేశాడు. అందులో రెండు సెంచరీలు ఉన్నాయి.

Shubman Gill in his Last 8 Test Innings:

6(11)

10(12)

29*(37)

2(12)

26(37)

36(55)

10(11)

23(66) - Today

Gill is not a test material and with these stats he don't deserves to play test cricket anymore, Rajat Patidar should replace him in next gamepic.twitter.com/sEEsegG0HS

— Gaurav (@viratian_83) January 26, 2024