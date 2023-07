కొరియా ఓపెన్‌ బ్యాడ్మింటన్‌ టోర్నీ విజేతగా అగ్రశ్రేణీ భారత జోడి సాత్విక్‌ సాయిరాజ్‌-చిరాగ్‌ శెట్టి నిలిచారు. ఆదివారం జరిగిన పరుషుల డబుల్స్‌ ఫైనల్లో ఇండోనేషియాకు చెందిన టాప్‌ సీడ్‌ ఫజర్‌ అల్‌పయాన్‌–ముహమ్మద్‌ రియాన్‌ జంటపై 17-21, 21-13, 21-14 తేడాతో విజయాన్ని సాధించారు. కాగా గత నెల ఈ జోడి ఇండోనేషియా ఓపెన్‌ టైటిల్‌ గెలుచుకున్న సంగతి తెలిసిందే.

ఇక మ్యాచ్‌లో తొలి గేమ్‌ను 17-21తో ఓడిపోయినప్పటికి రెండో గేమ్‌లో ఫుంజుకున్న సాత్విక్‌-చిరాగ్‌ శెట్టి జోడి ప్రత్యర్థి జంట సర్వీస్‌ను పదే పదే బ్రేక్‌ చేస్తూ ఆధిక్యంలో దూసుకెళ్లారు. 21-13తో రెండో గేమ్‌ను సొంతం చేసుకున్నారు. ఇక కీలకమైన మూడో గేమ్‌లోనూ బలమైన స్మాష్‌ సర్వీస్‌లతో విరుచుకుపడిన సాత్విక్‌-చిరాగ్‌ జోడి ప్రత్యర్థికి ఏ మాత్రం అవకాశమివ్వకుండా 21-14తో గేమ్‌ను ముగించారు. ఓవరాల్‌గా ఈ జంటకు ఇది మూడోBWF వరల్డ్‌ టూర్‌ సూపర్‌ 500 బ్యాడ్మింటన్‌ టోర్నీ టైటిల్‌ కావడం విశేషం.

Korea Open: SatChi defeated Alfian/Ardianto in a 3 setter battle to win the title, 3rd title of the year..

What a great pair they have become, df. WN2 pair in SF and WN1 pair in Final.. #Badminton #KoreaOpen pic.twitter.com/JQt8p3BegQ

