 ఐపీఎల్ నుంచి రోహిత్ శ‌ర్మ అవుట్‌? | Rohit Sharma injury update: Mumbai Indians star ruled out of IPL 2026?
IPL 2026: ఐపీఎల్ నుంచి రోహిత్ శ‌ర్మ అవుట్‌?

Apr 13 2026 11:18 AM | Updated on Apr 13 2026 11:34 AM

Rohit Sharma injury update: Mumbai Indians star ruled out of IPL 2026?

ఐపీఎల్‌-2026లో ముంబై ఇండియ‌న్స్ వ‌రుస‌గా హ్యాట్రిక్ ఓట‌ముల‌ను చ‌విచూసింది. ఆదివారం వాంఖ‌డే స్టేడియం వేదిక‌గా ఆర్సీబీతో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో 18 ప‌రుగుల తేడాతో ముంబై ఓట‌మి పాలైంది. అయితే ఈ మ్యాచ్‌లో స్టార్ ఓపెన‌ర్ రోహిత్ శ‌ర్మ గాయ‌ప‌డ‌డం ముంబై ఇండియ‌న్స్ మేనెజ్‌మెంట్‌ను క‌ల‌వ‌ర‌పెడుతోంది.

241 ప‌రుగుల భారీ ల‌క్ష్యంతో బ‌రిలోకి దిగిన ముంబైకి రోహిత్ శ‌ర్మ మంచి ఆరంభాన్ని ఇచ్చేందుకు ప్ర‌య‌త్నించాడు. కానీ ముంబై ఇన్నింగ్స్ ఆరో ఓవ‌ర్‌లో రోహిత్ శ‌ర్మ తొడ కండ‌రాలు ప‌ట్టేశాయి.  వికెట్ల మ‌ధ్య ప‌రిగెత్తేందుకు రోహిత్ ఇబ్బంది ప‌డ్డాడు. వెంట‌నే ఫిజియో మైదానంలోకి వచ్చి రోహిత్ కుడి హ్యామ్‌స్ట్రింగ్‌కు బ్యాండేజ్ వేశాడు. 

కానీ ఏ మాత్రం రోహిత్ నొప్పి లేదు. దీంతో అదే ఓవ‌ర్‌లో రోహిత్ రిటైర్డ్ హార్ట్‌గా వెనుదిరిగాడు. రిహిత్ ఇలా మధ్యలోనే వెళ్లిపోవ‌డంతో వాంఖడే స్టేడియం ఒక్కసారిగా నిశ్శబ్దమైపోయింది. త‌ర్వాత మ‌రి అత‌డు బ్యాటింగ్‌కు రాలేదు. రోహిత్ స్కాన్ రిపోర్ట్‌లు కోసం ముంబై మేనెజ్‌మెంట్ ఎదురుచూస్తోంది. అత‌డి గాయంపై మ్యాచ్ అనంత‌రం ముంబై స్టార్ షేర్ఫేన్ రూథ‌ర్‌ఫ‌ర్డ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చాడు.

"రోహిత్ తొడ కండ‌రాలు ప‌ట్టేసిన‌ట్లు అన్పిస్తోంది. కానీ అధికారికంగా ఏమీ ఖ‌రారు కాలేదు. ప్ర‌స్తుతం అత‌డు మా వైద్య‌బృందం పర్యవేక్షణలో ఉన్నాడు. స్కాన్ రిపోర్ట్‌ల కోసం వేచి చూస్తున్నాం. రోహిత్ ఫిట్‌నెస్ గురించి త్వరలోనే పూర్తి సమాచారం తెలుస్తుంది" రూథర్‌ఫర్డ్ పేర్కొన్నాడు.

ఒక‌వేళ రోహిత్ గాయం గ్రేడ్‌-1లో ఉన్న‌ట్ల‌యితే పూర్తిగా కోలుకోవ‌డానికి సుమారు నాలుగు వారాల స‌మయం ప‌ట్ట‌నుంది. అదే జ‌రిగితే రోహిత్ ఐపీఎల్‌-2026 సీజ‌న్ మ‌ధ్య‌లోనే వైదొలిగే అవ‌కాశ‌ముంది. ఏదేమైనప్పటికి రోహిత్‌ త్వరగా కోలుకుని తిరిగి మైదానంలో అడుగుపెట్టాలని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.
చదవండి: BCCI: ఫోన్‌ చూసిన రోమీ, వైభవ్‌ సూర్యవంశీ.. బీసీసీఐ కఠిన చర్యలు!

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

భానుడి సెగలకు విశాఖ రుషికొండ తీరంలో పర్యాటకుల సందడి (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ లో వైభవ్‌ సూర్యవంశీ ఆట.. SRH vs RR ప్రాక్టీస్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

కూకట్‌పల్లిలో హీరో విక్టరీ వెంకటేష్ సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

‘డెకాయిట్‌’ మూవీ సక్సెస్‌ మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

కరీనకపూర్‌ రాజసం ఉట్టిపడేలా కుర్తాసెట్‌ స్టైలిష్‌ లుక్‌..!

Video

View all
KSR Live Show On Chandrababu Biggest Scam In Amaravati Capital 1
Video_icon

అమ్మకానికి అమరావతి!
AP IIIT Nuzvid Students Problems 2
Video_icon

విద్యార్థులకు ప్రేమ కవితలు పంపుతున్న ట్రిపుల్‌ ఐటీ అధ్యాపకులు
US President Donald Trump Comments Pope Leo XIV 3
Video_icon

పొప్ పై విరుచుకుపడ్డ డోనాల్డ్ ట్రంప్
Singer Mangli Files Complaint Against Advocate Singapogu Subbu 4
Video_icon

అతనికి శ్రీముఖి అంటే క్రష్.. ఫేమ్ కోసమే ఇందంతా ..!
Garam Garam Varthalu Bride In A bullock Cart 5
Video_icon

ఎడ్ల బండిలో పెండ్లి పిల్ల
