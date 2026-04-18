 పాకిస్తాన్‌ సూపర్‌ లీగ్‌లో గందరగోళం | PSL 2026: Bevon Jacobs' Replacement Dinesh Chandimal Plays With Him After Being Ruled Out
పాకిస్తాన్‌ సూపర్‌ లీగ్‌లో గందరగోళం

Apr 18 2026 12:45 PM | Updated on Apr 18 2026 12:56 PM

PSL 2026: Bevon Jacobs' Replacement Dinesh Chandimal Plays With Him After Being Ruled Out

పాకిస్తాన్‌ సూపర్‌ 2026లో గందరగోళం నెలకొంది. క్వెట్టా గ్లాడియేటర్స్‌ అనే ఫ్రాంచైజీ ఒకే మ్యాచ్‌లో బెవాన్‌ జాకబ్స్‌, అతని ప్రత్యామ్నాయంగా ప్రకటించిన దినేశ్‌ చండీమల్‌ను బరిలోకి దించి అందరినీ అవాక్కయ్యేలా చేసింది.

పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే.. న్యూజిలాండ్‌కు చెందిన బెవాన్‌ జాకబ్స్‌ జాతీయ విధుల నిమిత్తం (బంగ్లాదేశ్‌తో సిరీస్‌) జట్టుకు అందుబాటులో ఉండడని గ్లాడియేటర్స్‌ యాజమాన్యం ఏప్రిల్‌ 16న ప్రకటించింది. అదే సమయంలో అతనికి ప్రత్యామ్నాయంగా శ్రీలంకకు చెందిన దినేశ్‌ చండీమల్‌ పేరును కూడా వెల్లడించింది.

అయితే లాహోర్‌ ఖలందర్స్‌తో నిన్న (ఏప్రిల్‌ 17) జరిగిన మ్యాచ్‌లో జాకబ్స్‌, చండీమల్‌ ఇద్దరి పేర్లు ప్లేయింగ్‌ ఎలెవెన్‌లో కనిపించాయి. దీంతో అందరూ అవాక్కయ్యారు. ఒకే మ్యాచ్‌లో జాకబ్స్‌, అతని రీప్లేస్‌మెంట్‌ ఎలా బరిలోకి దిగుతారని చర్చించుకున్నారు.

ఈలోపు గ్లాడియేటర్స్‌ యాజమాన్యం నాలుక కరుచుకుని చండీమల్‌ జాకబ్స్‌కు ప్రత్యామ్నాయం కాదు, టామ్‌ కర్రన్‌కు అంటూ ప్రకటన చేసింది. కర్రన్‌ అనారోగ్యం కారణంగా ఈ మ్యాచ్‌లో ఆడలేకపోయాడు. అతని స్థానంలో చండీమల్‌ జట్టులోకి వచ్చాడని పేర్కొంది.

ఈ గందరగోళం చూసి ఏం జరుగుతుందో అర్దం కాక గ్లాడియేటర్స్‌ అభిమానులే జుట్టు పీక్కున్నారు. నెటిజన్లు అయితే ఇలాంటి సిత్రాలన్నీ పాకిస్తాన్‌లో మాత్రమే సాధ్యమంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఘోర తప్పిదం జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో ఖలందర్స్‌పై గ్లాడియేటర్స్‌ 6 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. చండీమల్‌ (3) విఫలం కాగా.. జాకబ్స్‌ (14 నాటౌట్‌) గ్లాడియేటర్స్‌ను విజయతీరాలకు చేర్చాడు. 

Photos

View all
photo 1

ముంబైలో INCA అవార్డ్స్‌.. ఉత్తమ నటుడిగా నాగచైతన్య (ఫోటోలు)
photo 2

సిద్ధార్థ్‌ బర్త్‌డే.. స్పెషల్‌ ఫోటోలు షేర్‌ చేసిన అదితి రావు హైదరి (ఫొటోలు)
photo 3

'పాపం ప్రతాప్' మూవీ థ్యాంక్ యూ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 4

ఉప్పల్‌లో ఫుల్‌ జోష్‌.. ధనా ధన్‌ ధోని, ప్లేయర్ల ప్రాక్టీస్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

ఫ్యామిలీతో సరదాగా టాలీవుడ్ నటుడు రాజా రవీంద్ర (ఫోటోలు)

Video

View all
Actress Thamanna Bhatia Faces Shock in Madras High Court 1
Video_icon

మద్రాస్ హైకోర్టులో మిల్కీ బ్యూటీకి షాక్
Jakkampudi Raja Sensational Comments on Chandrababu Govt 2
Video_icon

కూటమి దహనం తప్పదు జక్కంపూడి రాజా సంచలన వ్యాఖ్యలు
Yellow Alert In Telangana For Some Districts Due To High Temperatures 3
Video_icon

తెలంగాణలో భానుడి భగభగలు
The Best Investment Plan 55 Crore with ₹300 a Day investment 4
Video_icon

బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్!
The Untold Story of Two Faces of the 2002 Gujarat Riots 5
Video_icon

దేశాన్నే కదిలించిన గుజరాత్ ఘటన
