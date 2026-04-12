 IPL 2026: నితీశ్‌ రాణా, రుతురాజ్‌పై చర్యలు | Nitish Rana, Ruturaj Gaikwad Punished By BCCI After CSK's 1st Win In IPL 2026
Apr 12 2026 1:02 PM | Updated on Apr 12 2026 1:35 PM

Nitish Rana, Ruturaj Gaikwad Punished By BCCI After CSK's 1st Win In IPL 2026

ఐపీఎల్‌ 2026లో భాగంగా నిన్న (ఏప్రిల్‌ 11) రాత్రి జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌పై సీఎస్‌కే 23 పరుగుల తేడాతో గెలుపొందింది. ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన సీఎస్‌కే.. సంజూ శాంసన్‌ (115 నాటౌట్‌) శతక్కొట్టుడుతో నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 2 వికెట్ల నష్టానికి 212 పరుగులు చేసింది. ఆయుశ్‌ మాత్రే (59 రిటైర్డ్‌ ఔట్‌) అర్ద సెంచరీతో రాణించగా.. ఆఖర్లో శివమ్‌ దూబే (20 నాటౌట్‌) బ్యాట్‌ ఝులిపించాడు.

అనంతరం భారీ లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన ఢిల్లీ.. జేమీ ఓవర్టన్‌ (4-0-18-4), అన్షుల్‌ కంబోజ్‌ (4-0-35-3) ధాటికి 20 ఓవర్లలో 189 పరుగులకే ఆలౌటైంది. ట్రిస్టన్‌ స్టబ్స్‌ (60) ఢిల్లీని గెలిపించేందుకు విఫలయత్నం చేశాడు. ఈ గెలుపు సీఎస్‌కేకు ఈ సీజన్‌లో మొదటిది కాగా.. ఢిల్లీ నాలుగు మ్యాచ్‌ల్లో రెండో పరాజయాన్ని ఎదుర్కొంది.

ఇదిలా ఉంటే, ఈ మ్యాచ్‌ అనంతరం బీసీసీఐ ఇద్దరు ఆటగాళ్లపై చర్యలు తీసుకుంది. సీఎస్‌కే కెప్టెన్‌ రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌, ఢిల్లీ ఆటగాడు నితీశ్‌ రాణాకు జరిమానా విధించింది.

సీఎస్‌కే కెప్టెన్‌గా రుతురాజ్‌ స్లో ఓవర్‌రేట్‌ మెయిన్‌టైన్‌ చేసినందుకు గానూ మ్యాచ్‌ ఫీజ్‌లో రూ. 12 లక్షలు కోల్పోగా.. నితీశ్‌కు మ్యాచ్‌ ఫీజ్‌లో 25 శాతం కోత, అదనంగా ఓ డీమెరిట్‌ పాయింట్‌ శిక్షగా విధించబడింది. సీఎస్‌కేకు ఈ సీజన్‌లో ఇది మొదటి తప్పిదం కావడంతో జరిమానాతో సరిపెట్టారు.

నితీశ్‌ విషయానికొస్తే.. అంపైర్లతో వాగ్వాదానికి దిగినందుకు గానూ ఈ శిక్షను ఎదుర్కొన్నాడు. ఢిల్లీ లక్ష్యాన్ని ఛేదిస్తున్న సమయంలో (19వ ఓవర్‌లో) ట్రిస్టన్‌ స్టబ్స్‌ గ్లవ్స్‌ మార్చుకోవాలని అంపైర్లను కోరగా, వారు నిరాకరించారు. 

దీంతో నితీశ్‌ మధ్యలో కల్పించుకొని స్టబ్స్‌కు వత్తాసుగా ఫోర్త్‌ అంపైర్‌తో వాగ్వాదానికి దిగాడు. అసభ్య పదజాలం కూడా వాడాడు. ఐపీఎల్‌ కోడ్‌ ఆఫ్‌ కాండక్ట్‌లో ఆర్టికల్‌ 2.3 నిబంధన ప్రకారం ఇది లెవెల్‌ 1 నేరం కిందికి వస్తుంది. ఇందుకు మ్యాచ్‌ ఫీజ్‌లో 25 శాతం జరిమానాతో పాటు ఓ డీమెరిట్‌ పాయింట్‌ కేటాయించారు.

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

ఆశా భోంస్లే కన్నుమూత.. జీవితంలో ఇవన్నీ పదిలం (పోటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ లో మండుతున్న ఎండలు (ఫొటోలు)
photo 3

తమిళ హీరోయిన్‌ అతుల్య రవి డీసెంట్‌ లుక్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

‘పాపం ప్రతాప్‌’ సినిమా ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

ఆర్టెమిస్‌-2 గ్రాండ్‌ సక్సెస్‌...నాసా విడుదల చేసిన (ఫొటోలు)

Video

View all
Bollywood Legendary Singer Asha Bhosle Passes Away 1
Video_icon

లెజెండరీ సింగర్ ఆశా భోస్లే కన్నుమూత
Ambati Rambabu Visits YSRCP Narayana Swamy House 2
Video_icon

నారాయణ స్వామి నివాసానికి అంబటి రాంబాబు
Social Media Activist Tanish Illegal Arrest In Bapatla 3
Video_icon

రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం.. అర్ధరాత్రి బెడ్ రూమ్ లోకి చొరబడి లాక్కెళ్లారు..
Chandrababu Doubt On Pawan Kalyan Over Cabinet Meeting Leakage 4
Video_icon

ప్రెస్టేషన్.. ప్రెస్టేషన్... పవన్, మంత్రులును నమ్మని బాబు, లోకేష్
Janasena Leader Maddala Narsimha Hulchul At Ice Cream Parlour 5
Video_icon

ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్ లో జనసేన నేత హల్ చల్

