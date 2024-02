సోఫియా- Amit Panghal and Sachin win Gold: బల్గేరియాలో జరిగిన స్ట్రాంజా స్మారక అంతర్జాతీయ బాక్సింగ్‌ టోర్నీలో భారత్‌కు రెండు స్వర్ణాలు, నాలుగు రజతాలు లభించాయి. మహిళల 50 కేజీల ఫైనల్లో తెలంగాణ బాక్సర్‌ నిఖత్‌ జరీన్‌ 2–3తో సబీనా (ఉజ్బెకిస్తాన్‌) చేతిలో, 66 కేజీల ఫైనల్లో అరుంధతి 1–4తో లి యంగ్‌ (చైనా) చేతిలో ఓడి రజత పతకాలను దక్కించుకున్నారు.

పురుషుల 51 కేజీల ఫైనల్లో అమిత్‌ 5–0తో తష్కెంబే (కజకిస్తాన్‌)పై, 57 కేజీల ఫైనల్లో సచిన్‌ 5–0తో షఖ్‌జోద్‌ (ఉజ్బెకిస్తాన్‌)పై నెగ్గి స్వర్ణాలు సాధించారు. ఫైనల్స్‌లో బరున్‌ సింగ్‌ (48 కేజీలు), రజత్‌ (67 కేజీలు) ఓడి రజత పతకాలు గెలిచారు.

Take a look at 🇮🇳's #Silver🥈& #Bronze🥉medalists of the 7⃣5⃣th Strandja Cup, 🇧🇬

*Nikhat: 🥈in 51kg weight category

* Arundhati:🥈in 66kg weight category

* Barun:🥈in 48kg weight category

* Rajat: 🥈in 67kg weight category

* Akash:🥉in 67kg weight category

* Naveen:🥉in… pic.twitter.com/K0LqKHM8FT

— SAI Media (@Media_SAI) February 11, 2024