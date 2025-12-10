 ఉత్కంఠ పోరులో ముంబై ఇండియన్స్‌ ఓటమి | MI Emirates dramatically collapse to hand Vipers victory | Sakshi
ఉత్కంఠ పోరులో ముంబై ఇండియన్స్‌ ఓటమి

Dec 10 2025 2:36 PM | Updated on Dec 10 2025 2:36 PM

MI Emirates dramatically collapse to hand Vipers victory

ఇంటర్నేషనల్‌ టీ20 లీగ్‌ 2025 ఎడిషన్‌లో డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌ హోదాలో బరిలోకి దిగిన ముంబై ఇండియన్స్‌ ఎమిరేట్స్‌ (MI Emirates) మిశ్రమ ఫలితాలను చవి చూస్తుంది. తొలి మ్యాచ్‌లో గల్ఫ్‌ జెయింట్స్‌పై ఘోర పరాజయాన్ని ఎదుర్కొన్న ఈ జట్టు.. రెండో మ్యాచ్‌లో షార్జా వారియర్స్‌పై ఘన విజయం సాధించింది. తాజాగా డెసర్ట్‌ వైపర్స్‌తో  జరిగిన ఉత్కంఠ పోరులో ఒత్తిడికిలోనై సీజన్‌లో రెండో ఓటమిని మూటగట్టుకుంది.

ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన వైపర్స్‌ నిర్ణీత ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 159 పరుగులు చేయగా.. ఛేదనలో ఓ దశలో పటిష్టంగా ఉండిన ఎంఐ లక్ష్యానికి రెండు పరుగుల దూరంలో నిలిచిపోయింది. వైపర్స్‌ బౌలర్‌ డేవిడ్‌ పేన్‌ 19వ ఓవర్‌లో ఒక్క పరుగే ఇచ్చి 3 వికెట్లు తీసి ఎంఐని భారీ దెబ్బేశాడు. 

చివరి ఓవర్‌లో ఎంఐ గెలుపుకు 16 పరుగులు అవసరం కాగా.. రషీద్‌ ఖాన్‌ వరుసగా సిక్సర్‌, బౌండరీ కొట్టి లక్ష్యానికి చేరువ చేశాడు. అయితే చివరి బంతికి 2 పరుగులు కావాల్సిన దశలో అర్వింద్‌ అద్భుతమైన త్రోతో ఎంఐ పుట్టి ముంచాడు. తొలి పరుగు పూర్తి చేసే లోపే ఘజన్‌ఫర్‌ను రనౌట్‌ చేశాడు. దీంతో ఎంఐకి ఓటమి తప్పలేదు.

19వ ఓవర్‌లో 3 వికెట్లు సహా మ్యాచ్‌ మొత్తంలో 4 వికెట్లు తీసిన డేవిడ్‌ పేన్‌ను ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద మ్యాచ్‌ అవార్డు లభించింది. వైపర్స్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో మ్యాక్స్‌ హోల్డన్‌ (42 రిటైర్డ్‌ ఔట్‌) టాప్‌ స్కోరర్‌ కాగా.. ఫకర్‌ జమాన్‌ (35) ఓ మోస్తరు స్కోర్‌ చేశాడు. ఎంఐ బౌలర్లలో ఘజన్‌ఫర్‌ 2, ఫజల్‌ హక్‌ ఫారూఖీ ఓ వికెట్‌ తీశారు.

ఎంఐ ఇన్నింగ్స్‌లో టామ్‌ బాంటన్‌ (34) టాప్‌ స్కోరర్‌ కాగా.. పూరన్‌ (31), ముహమ్మద్‌ వసీం (24), పోలార్డ్‌ (23) ఓ మోస్తరు స్కోర్లు చేశారు. వైపర్స్‌ బౌలర్లలో పేన్‌ 4, తన్వీర్‌ 2, ఫెర్గూసన్‌, సామ్‌ కర్రన్‌ తలో వికెట్‌ తీశారు.

