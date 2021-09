Lionel Messi Scores Maiden PSG Goal: ఛాంపియన్స్‌ ఫుట్‌బాల్‌ లీగ్‌లో భాగంగా మాంచెస్టర్‌ సిటీతో జరిగిన గ్రూప్‌ మ్యాచ్‌లో పారిస్ సెయింట్ జెర్మేన్ (పీఎస్‌జీ) స్టార్‌ ఆటగాడు లియోనల్‌ మెస్సీ గోల్‌ సాధించడంతో పారిస్‌ నగరం దద్దరిల్లింది. రెండు ద‌శాబ్దాల పాటు బార్సిలోనా క్ల‌బ్‌కు ఆడిన మెస్సీ.. పీఎస్‌జీ తరఫున త‌న తొలి గోల్‌ సాధించి జట్టుకు 2-0తో విజయాన్ని అందించడంతో అభిమానులు పండగ చేసుకున్నారు.

