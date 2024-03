ఐపీఎల్‌-2024లో భాగంగా జైపూర్ వేదిక‌గా రాజ‌స్తాన్ రాయ‌ల్స్‌తో జ‌రుగుతున్న మ్యాచ్‌లో ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్ కెప్టెన్, వికెట్ కీప‌ర్‌ కేఎల్ రాహుల్ సూప‌ర్ క్యాచ్‌ను అందుకున్నాడు. అద్భుత‌మైన క్యాచ్‌తో రాజ‌స్తాన్ రాయ‌ల్స్ ఓపెన‌ర్ జోస్ బ‌ట్ల‌ర్‌ను రాహుల్‌ను పెవిలియ‌న్‌కు పంపాడు. రాజ‌స్తాన్ ఇన్నింగ్స్ 2 ఓవ‌ర్ వేసిన న‌వీన్ ఉల్ హాక్ బౌలింగ్‌లో ఐదో బంతికి బ‌ట్ల‌ర్ క‌వ‌ర్ డ్రైవ్ షాట్ ఆడ‌టానికి ప్ర‌య‌త్నించాడు.

అయితే షాట్ స‌రిగ్గా క‌నక్ట్ కాక‌పోవ‌డంతో బంతి ఎడ్జ్ తీసుకుని వికెట్ కీప‌ర్ దిశ‌గా వెళ్లింది. ఈ క్ర‌మంలో కేఎల్ రాహుల్ రైట్ సైడ్ డైవ్ చేస్తూ అద్బుత‌మైన క్యాచ్‌ను అందుకున్నాడు. ఇది చూసిన బ‌ట్ల‌ర్ ఒక్క‌సారిగా షాక్‌కు గుర‌య్యాడు.

ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారింది. కాగా ఇంగ్లండ్‌తో టెస్టు సిరీస్‌లో గాయ‌ప‌డ్డ రాహుల్‌.. దాదాపు రెండు నెల‌ల త‌ర్వాత తిరిగి మైదానంలో అడుగుపెట్టాడు. త్వ‌ర‌లో జ‌ర‌గ‌నున్న టీ20 వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్ 2024లో భార‌త వికెట్ కీప‌ర్‌గా రాహులే వ్య‌వ‌హరించ‌నున్నాడు.

