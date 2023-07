మాంచెస్టర్‌ వేదికగా ఆస్ట్రేలియాతో జరుగుతున్న యాషెస్‌ సిరీస్‌ నాలుగో టెస్ట్‌లో ఇంగ్లండ్‌ వెటరన్‌ పేసర్‌ స్టువర్ట్‌ బ్రాడ్‌ 600 వికెట్ల మైలురాయిని అందుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ మ్యాచ్‌లో ట్రావిస్‌ హెడ్‌ (48) వికెట్‌ పడగొట్టడం ద్వారా బ్రాడ్‌ ఈ అత్యంత అరుదైన ఘనత సాధించాడు. క్రికెట్‌ చరిత్రలో బ్రాడ్‌ సహా కేవలం ఐదుగురు మాత్రమే టెస్ట్‌ల్లో 600 వికెట్ల మార్కును అందుకున్నారు. బ్రాడ్‌కు ముందు మురళీథరన్‌ (800), షేన్‌ వార్న్‌ (708), జేమ్స్‌ ఆండర్సన్‌ (688), అనిల్‌ కుంబ్లే (619) 600 వికెట్ల ల్యాండ్‌ మార్క్‌ను దాటారు. వీరిలో బ్రాడ్‌, అతని సహచరుడు ఆండర్సన్‌ మాత్రమే పేసర్లు కావడం విశేషం.

కాగా, టెస్ట్‌ల్లో 600 వికెట్ల మార్కును దాటిన ఇద్దరు పేసర్ల విషయంలో ఓ కామన్‌ ఇష్యూ వెలుగులోకి వచ్చింది. అదేంటంటే.. ఆండర్సన్‌ 600వ వికెట్‌లో, బ్రాడ్‌ 600వ వికెట్‌లో వీరి సహచరుడు జో రూట్‌ పాత్ర ఉంది. ఆండర్సన్‌, బ్రాడ్‌లకు చిరకాలం గుర్తుండిపోయే ఈ సందర్భాల్లో రూట్‌ భాగమయ్యాడు. ఇద్దరి 600వ వికెట్ల క్యాచ్‌లను రూటే అందుకున్నాడు.

Joe Root 🤝 Getting Anderson and Broad to 600 Test wickets#CricketTwitter #Ashes #ENGvAUS pic.twitter.com/LAjtRmbp1p

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) July 20, 2023