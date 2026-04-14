 IPL2026: Chennai Super Kings Beat KKR By 32 Runs | Sakshi
రాత మారని కేకేఆర్‌.. సీఎస్‌కే విజయం

Apr 14 2026 11:32 PM | Updated on Apr 14 2026 11:37 PM

IPL2026: Chennai Super Kings Beat KKR By 32 Runs

ఐపీఎల్ 2026 సీజ‌న్‌లో కోల్‌క‌తా నైట్‌రైడర్స్ (కేకేఆర్‌) ఓట‌ముల ప‌రంప‌ర కొన‌సాగుతూనే ఉంది. సీజన్‌లో కేకేఆర్ వరుసగా నాలుగో ఓటమిని చవిచూసింది. మంగళవారం కేకేఆర్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో సీఎస్‌కే 32 పరుగుల తేడాతో విజయాన్ని అందుకుంది. బౌలర్ల సమిష్టి ప్రదర్శనకు తోడు శాంసన్‌, బ్రెవిస్, ఆయుశ్ మాత్రేలు రాణించడంతో సీఎస్‌కే సునాయాస విజయాన్ని అందుకుంది. 

మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన చెన్నై సూపర్‌కింగ్స్ 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 192 పరుగులు చేసింది. శాంసన్ (48), బ్రెవిస్ (41), ఆయుశ్ మాత్రే (38) రాణించారు. కేకేఆర్ బౌలర్లలో వైభవ్ అరోరా 2 వికెట్లు తీశాడు. అనంతరం బ్యాటింగ్ చేసిన కేకేఆర్ ఏ దశలోనూ లక్ష్యం దిశగా సాగలేదు. వరుస విరామాల్లో వికెట్లు కోల్పోతూ వచ్చిన కేకేఆర్ 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 160 పరుగులకు పరిమితమైంది. 

ఆఖర్లో పావెల్ (31 నాటౌట్‌), రమణ్‌దీప్ (35) పోరాడే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ చేయాల్సిన పరుగులు ఎక్కువగా ఉండడంతో లాభం లేకపోయింది. సీఎస్‌కే బౌలర్లలో నూర్ అహ్మద్ 3 వికెట్లు తీయగా, అన్షుల్ కాంబోజ్‌ 2 వికెట్లు పడగొట్టాడు. సీజన్‌లో సీఎస్‌కేకు ఇది రెండో విజయం కాగా, కేకేఆర్ నాలుగు పరాజయాలతో ఇప్పటికీ ఖాతా తెరవలేదు.

 

Photos

View all
photo 1

సూపర్ స్టార్ బాటలో మహేశ్ బాబు.. ఫ్యామిలీతో ఫారిన్‌ ట్రిప్స్ (ఫోటోలు)
photo 2

తమిళ న్యూఇయర్ స్పెషల్.. హీరోయిన్స్ ఇలా (ఫొటోలు)
photo 3

రుక్మిణి వసంత్ రాజస్థాన్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 4

#SRHvsRR మ్యాచ్‌.. ఉప్పల్ స్టేడియంలో అందమైన భామల సందడి (ఫొటోలు)
photo 5

నాగశౌర్య 'బ్యాడ్ బాయ్ కార్తీక్' సినిమా ప్రీ రిలీజ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Nitish Kumar Resigns as Bihar CM 1
Video_icon

సీఎం పదవికి నితీశ్ కుమార్ రాజీనామా
Margani Bharat Satires On Chandrababu,Lokesh Over AP Capital 2
Video_icon

ప్రపంచంలోనే వర్షం వస్తే నీళ్లు ఎత్తిపోసే ఏకైక రాజధాని అమరావతి
Anonymous Attacked Woman With Knife at Midnight in Nandigama 3
Video_icon

మహిళను 6 సార్లు కత్తితో పొడిచిన రాక్షసుడు..
Who Will Be The BJP CM in Bihar 4
Video_icon

సీఎం రేసులో కీలక నేతలు
Tamil Nadu CM Stalin Strong Warning to Central Govt over Delimitation 5
Video_icon

ఆపని చేస్తే ఎప్పుడూ చూడని ఉద్యమం చూపిస్తాం, కేంద్రానికి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
