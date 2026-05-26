ఐపీఎల్ 2026 తొలి క్వాలిఫయర్లో ఆర్సీబీ-గుజరాత్ టైటాన్స్ తలపడుతున్నాయి. ధర్మశాల వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్లో ఆర్సీబీ టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసి అతి భారీ స్కోర్ చేసింది.
రజత్ పాటిదార్ (33 బంతుల్లో 93 నాటౌట్; 5 ఫోర్లు, 9 సిక్సర్లు) మహోగ్రరూపం దాల్చడంతో నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 254 పరుగులు చేసింది. ఆర్సీబీ ఇన్నింగ్స్లో పాటిదార్తో పాటు మిగతా ఆటగాళ్లు కూడా చెలరేగారు.
వెంకటేశ్ అయ్యర్ 7 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, సిక్సర్ సాయంతో 19 పరుగులు, విరాట్ కోహ్లి 25 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, సిక్సర్ సాయంతో 43, పడిక్కల్ 19 బంతుల్లో 5 ఫోర్ల సాయంతో 30, కృనాల్ పాండ్యా 28 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్ల సాయంతో 43, టిమ్ డేవిడ్ 5 బంతుల్లో 4, జితేశ్ శర్మ 5 బంతుల్లో ఫోర్, సిక్సర్ సాయంతో 15 పరుగులు (నాటౌట్) చేశారు. గుజరాత్ బౌలర్లలో హోల్డర్, రబాడ తలో 2, ప్రసిద్ద్ కృష్ణ ఓ వికెట్ తీశారు.
కాగా, ఈ మ్యాచ్లో ఆర్సీబీ ఆల్టైమ్ పలు రికార్డులు బద్దలు కొట్టింది. ఐపీఎల్ నాకౌట్స్/ప్లే ఆఫ్స్లో అత్యధిక స్కోర్ చేసిన జట్టుగా చరిత్ర సృష్టించింది. అలాగే ఐపీఎల్ నాకౌట్స్/ప్లే ఆఫ్స్లో అత్యధిక బౌండరీలు సాధించిన జట్టుగానూ సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పింది.
ఐపీఎల్ నాకౌట్స్/ప్లే ఆఫ్స్లో అత్యధిక స్కోరు
254/5 RCB vs PBKS ధర్మశాల 2026 *
233/3 GT vs MI అహ్మదాబాద్ 2023
228/5 MI vs GT న్యూ చండీగఢ్ 2025
226/6 PBKS vs CSK వాంఖడే 2014
222/5 CSK vs DC చెన్నై 2012
ఐపీఎల్ నాకౌట్స్/ప్లే ఆఫ్స్లో అత్యధిక బౌండరీలు
38 RCB vs GT ధర్మశాల 2026 *
33 CSK vs DC చెన్నై 2012
32 PBKS vs CSK వాంఖేడే 2014
31 GT vs MI అహ్మదాబాద్ 2023
31 MI vs GT న్యూ చండీగఢ్ 2025