 IPL 2026: KKR to replace injured Akash Deep with ex-Mumbai Indians pacer
IPL 2026: వేలంలో అన్‌సోల్డ్‌.. కట్ చేస్తే! ఇప్పుడు కేకేఆర్‌లోకి

Mar 22 2026 12:53 PM | Updated on Mar 22 2026 3:17 PM

IPL 2026: KKR to replace injured Akash Deep with ex-Mumbai Indians pacer

ఐపీఎల్‌-2026 సీజ‌న్ ఆరంభానికి ముందే కోల్‌క‌తా నైట్‌రైడ‌ర్స్‌ను క‌ష్టాలు వెంటాడుతున్నాయి. ఇప్ప‌టికే స్టార్ పేస‌ర్ హ‌ర్షిత్ రాణా గాయం కార‌ణంగా టోర్నీ మొత్తానికి దూరం కాగా.. ఇప్పుడు మ‌రో ఫాస్ట్ బౌలర్ ఈ జాబితాలోకి చేరాడు. స్పీడ్ స్టార్ ఆకాష్ దీప్ సైతం గాయం కారణంగా ఈ ఏడాది సీజన్ నుంచి తప్పుకొన్నాడు.

మరోవైపు శ్రీలంక మతీషా పతిరానకు ఇంకా ఎన్‌వోసీ లభించలేదు. అతడు ఫిట్‌నెస్ టెస్టును క్లియర్ చేయాల్సి ఉంది. అదేవిధంగా బంగ్లాస్పీడ్ స్టార్ ముస్తాఫిజుర్ రెహ్మన్‌ను కూడా కేకేఆర్ కోల్పోయింది. అతడి స్ధానంలో ఇప్పటికే జింబాబ్వే స్పీడ్ స్టార్ బ్లెస్సింగ్ ముజరాబానీని జట్టులోకి కేకేఆర్ తీసుకుంది. అయితే ఇప్పుడు హర్షిత్ రాణా, ఆకాష్ దీప్ స్ధానాలను భ‌ర్తీ చేసే ప‌నిలో ప‌డింది.

కేకేఆర్‌లోకి సిమర్‌జీత్ 
హ‌ర్షిత్ రాణా స్ధానంలో ఢిల్లీ పేస‌ర్ సిమర్‌జీత్ సింగ్‌ను తీసుకోవాల‌ని కేకేఆర్ ఆస‌క్తి చూపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అతడిని ఇప్పటికే సంప్రదింపులు జరిపినట్లు సమాచారం. సిమర్‌జీత్ గత సీజన్‌లో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్‌కు ప్రాతినిథ్యం వహించాడు. అంతకుముందు సీఎస్‌కే తరపున మూడు సీజన్ల పాటు ఆడాడు. పవర్‌ప్లేలో బౌలింగ్ చేసే సత్తా అతడికి ఉంది. అంతేకాకుండా అద్భుతమైన యార్కర్లు కూడా సంధించగలడు. 

అయితే గతేడాది జరిగిన వేలంలో మాత్రం అతడు అన్‌సోల్డ్‌గా మిగిలిపోయాడు. ఇప్పుడు హర్షిత్ రాణా గాయం రూపంలో అతడికి మరోసారి ఐపీఎల్‌లో ఆడే అవకాశం దక్కనుంది. ఇక ఆకాష్ దీప్ స్ధానాన్ని ముంబై ఇండియన్స్ మాజీ పేసర్ ఆకాశ్ మధ్వాల్‌తో భర్తీ చేయనున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.  మధ్వాల్‌కు ఐపీఎల్ అనుభవం ఉంది. ఐపీఎల్‌-2023 ఎలిమినేటర్‌లో 5 వికెట్లు తీసి సత్తాచాటాడు. అయితే మధ్వాల్‌ కూడా వేలంలో అమ్ముడుపోలేదు. 
చదవండి: IND vs BAN: బంగ్లాదేశ్ పర్యటనకు టీమిండియా!? ఎప్పుడంటే?

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

పెళ్లి వేడుకలో అల్లు అర్జున్ సతీమణి స్నేహా రెడ్డి (ఫోటోలు)
photo 2

మోడర్న్‌ లెహంగాలో ముద్దమందారంలా మిల్కీబ్యూటీ.. (ఫోటోలు)
photo 3

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (మార్చి 22-29)
photo 4

ప్రియుడిని పెళ్లాడిన బిగ్‌బాస్‌ బ్యూటీ పునర్నవి (ఫోటోలు)
photo 5

సంగీత సంబరం.. ట్రాఫిక్‌ సంకటం (ఫోటోలు)

Video

View all
Dr Vikrant Singh Thakur Exclusive Interview 1
Video_icon

అవమానించారు.. జోకర్ లా చూశారు! మీరు డాక్టర్ కాదు.. కనిపించే దేవుడు
America H-1B Visa Stamping Crisis 2
Video_icon

హెచ్-1బీ వీసా కష్టాలు.. కరిగిపోతున్న అమెరికా కలలు
Qatar Military Helicopter Crashes In Sea During Patrol 3
Video_icon

ఖతార్ లో కుప్పకూలిన హెలికాప్టర్.. ఆరుగురు మృతి
CPI Narayana Slams Chandrababu Over BR Naidu Kitchen Video 4
Video_icon

రాసలీలలు చేసిన వ్యక్తితో దేవునికి పట్టు వస్త్రాలా?
Bhumana Karunakar Reddy Counter To TTD Chairman BR Naidu 5
Video_icon

వెనుక ఉండి నక్కి నక్కి చూస్తున్నాడు.. ఇప్పుడు అర్థమైందా నీ స్థాయి BR నాయుడు..
