క్రికెట్‌ పండుగ ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌కు నేటితో 16 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి. ఇవాళ (ఏప్రిల్‌ 18) క్యాష్‌ రిచ్‌ లీగ్‌ 17వ వసంతంలోకి అడుగు పెట్టింది. ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని ఐపీఎల్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ ఓ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేసి గతాన్ని గుర్తు చేసుకుంది. మీ ఫేవరెట్‌ ఐపీఎల్‌ జ్ఞాపకాన్ని కూడా షేర్‌ చేసుకోండని క్యాప్షన్‌ జోడించింది. దీంతో చాలామంది ఐపీఎల్‌ అభిమానులు తమ తీపి జ్ఞాపకాలను నెమరు వేసుకుంటున్నారు.

IPL's poster on Completed "17 Years of IPL".

ఈ నేపథ్యంలో ఓ నెటిజన్‌ ఓ ఆసక్తికర ప్రశ్నను సంధించాడు. ఐపీఎల్‌ అరంగేట్రం మ్యాచ్‌లో ఆడిన వారు ప్రస్తుతం ఎంత మంది ఇప్పటికీ ఆడుతున్నారని అడిగాడు. దీనికి చాలామంది తమకు తెలిసిన సమాధానాలు చెప్పారు. సమాధానం రివీల్‌ చేయకముందు మీకు తెలిసిన సమాధాన్ని మీరు కూడా షేర్‌ చేయండి.

17 YEARS OF THE IPL...!!! 💥

The greatest league in the world started on this day in 2008. 🇮🇳 pic.twitter.com/BPApcjBkOL

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 18, 2024