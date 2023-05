IPL 2023 Final: చెన్నై ఓడిపోతుందని ముందే డిసైడ్‌ చేసేశారు..!

గుజరాత్‌-చెన్నై జట్ల మధ్య నిన్న (మే 28) జరగాల్సిన ఐపీఎల్‌-2023 ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌ వర్షం కారణంగా రిజర్వ్‌ డే (మే 29)కు వాయిదా పడిన విషయం తెలిసిందే. అయితే మ్యాచ్‌ ప్రారంభానికి కొద్ది నిమిషాల ముందు స్టేడియంలోని జెయింట్‌ స్క్రీన్‌పై కనిపించిన ఓ ఆసక్తిర దృశ్యం ఇంటర్నెట్‌ను షేక్‌ చేసింది. అదేంటంటే.. "చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ రన్నరప్‌" అని బిగ్‌ స్క్రీన్‌పై కొద్ది సెకెన్ల పాటు ప్రదర్శించబడింది.

ఇది చూసిన అభిమానులు వెంటనే స్క్రీన్‌ షాట్‌ తీసి సోషల్‌మీడియాలో వైరల్‌ చేశారు. సెకెన్ల వ్యవధిలో ఈ న్యూస్‌ దావనంలా వ్యాపించింది. ధోని ఈ సారి ఎలాగైనా టైటిల్‌ సాధిస్తాడని గంపెడాశలు పెట్టుకున్న సీఎస్‌కే అభిమానులు ఇది చూసి అవాక్కయ్యారు. మ్యాచ్‌ జరగకుండానే తమను రన్నరప్‌గా ఎలా డిసైడ్‌ చేస్తారని మండిపడ్డారు. మ్యాచ్‌ ఫిక్సింగ్‌ ఏమైనా జరిగిందా అని అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు.

Well, it seems like Mother Nature is having a grand time playing with the emotions of cricket fans today! As for that viral 'RUNNER UP CSK' image, it's almost as if someone hit the "upload" button prematurely and revealed the climactic twist of the match. Perhaps it's a… pic.twitter.com/R8fL02nGHe

