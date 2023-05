IPL 2023 Final: ధోని సేనకు శుభ సూచకం

వర్షం ​కారణంగా గుజరాత్‌, చెన్నై జట్ల మధ్య నిన్న జరగాల్సిన ఐపీఎల్‌-2023 ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌ రిజర్వ్‌ డే అయిన నేటికి (మే 29) వాయిదా పడిన నేపథ్యంలో ఓ ఆసక్తికర విషయం తెరపైకి వచ్చింది. ఇది ఓ రకంగా ధోని సేనకు శుభ సూచకమని చెప్పాలి. గడిచిన 15 ఐపీఎల్‌ సీజన్లలో 12 సీజన్ల ఫైనల్ మ్యాచ్‌లు ఆదివారం రోజున జరిగాయి. ప్రస్తుత సీజన్‌ ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌ కూడా ఆదివారానికే షెడ్యూల్‌ అయినప్పటికీ వర్షం వల్ల అది సోమవారానికి వాయిదా పడింది.

నాన్‌ సండే రోజు జరిగిన మూడు ఫైనల్స్‌లో రెండు సీఎస్‌కే (2011 ఆర్సీబీతో శనివారం, 2021 కేకేఆర్‌తో శుక్రవారం), ఒకటి ముంబై (2020, డీసీతో మంగళవారం) గెలిచాయి. మూడింట రెండు ఫైనల్స్‌ సీఎస్‌కే గెలవడంతో ఆ జట్టు అభిమానులు నాన్‌ సండే (సోమవారం) రోజు ఐపీఎల్‌-2023 ఫైనల్స్‌ జరగడాన్ని శుభ సూచకంగా భావిస్తున్నారు. తమ కొరకే వరుణుడు ఆదివారం మ్యాచ్‌ జరగకుండా చేశాడని ఫీలవుతున్నారు.

#QuickByte: Non-Sunday finals in the IPL ⬇️

2011: CSK vs RCB (Sat, 28 May)

2020: MI vs DC (Tue, 10 Nov)

2021: CSK vs KKR (Fri, 15 Oct)

2023: CSK vs GT (Mon, 29 May)#IPL2023Finals #CSKvGT pic.twitter.com/lyy7gZCz7E

