సాక్షి, ముంబై: ఐపీఎల్‌ సందడి తిరిగి ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో టీమిండియా పేసర్‌ జస్‌ప్రీత్‌ బుమ్రా, తన భార్య, టీవీ స్పోర్ట్స్ ప్రెజెంటర్ సంజన గణేశన్‌తో దుబాయ్‌లో వాలిపోయాడు. ప్రస్తుతం ఒక హోటల్‌ గదిలో ఈ ప్రేమ పక్షులు క్వారంటైన్‌ అయ్యారు. ఈ సందర్బంగా సంజన తన హోటల్ గది నుంచి కొన్ని అందమైన చిత్రాలను పోస్ట్ చేసింది. అటు ముం‍బై ఇండియన్స్‌ కూడా వీడియోను కూడా షేర్‌ చేసింది.

Our boys in 𝔹𝕝𝕦𝕖 are back in 🇦🇪 to add some 𝔾𝕠𝕝𝕕 💙#OneFamily #MumbaiIndians #KhelTakaTak #IPL2021 @MXTakaTak MI TV pic.twitter.com/IBn9FBpp9g