దుబాయ్‌: భారత్‌-శ్రీలంక జట్ల మధ్య జరుగుతున్న అండర్-19 ఆసియా కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్‌కి వరుణుడు ఆటంకం కలిగించాడు. టాస్ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న శ్రీలంక.. వర్షం కారణంగా మ్యాచ్ నిలిచే సమయానికి 33 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 74 పరుగులు చేసింది. భారత స్పిన్నర్లు విక్కీ ఓస్వాల్‌(3/11), కౌశల్‌ తాంబే(2/23), పేసర్లు రాజ్‌ బవా(1/11), రవికుమార్‌(1/8)ల ధాటికి లంక జట్టు విలవిలలాడింది.

