జింబాబ్వేతో జరుగుతున్న ఐదో టీ20లో టీమిండియా ఓపెనర్‌ యశస్వి జైస్వాల్‌ ఎవరికీ సాధ్యం కాని అరుదైన ఘనతను సాధించాడు. ఈ మ్యాచ్‌ తొలి బంతికే రెండు సిక్సర్లు బాదిన యశస్వి ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పాడు. సికందర్‌ బౌలింగ్‌లో తొలి బంతి నో బాల్‌ కాగా.. ఆ బంతిని యశస్వి సిక్సర్‌గా మలిచాడు. ఆతర్వాతి బంతి ఫ్రీ హిట్‌ కావడంతో ఆ బంతిని కూడా స్టాండ్స్‌లో పంపాడు. నో బాల్‌తో లభించే అదనపు పరుగుతో కలుపుకుని తొలి బంతికి మొత్తం 13 పరుగులు వచ్చాయి. అంతర్జాతీయ టీ20ల చరిత్రలో ఇలా తొలి బంతికే 13 పరుగులు వచ్చిన దాఖలాలు లేవు.

Yashasvi Jaiswal became the first batter in history to score 13 runs on the 1st ball of a T20i. 🌟pic.twitter.com/98j63xmtGu

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 14, 2024