 చరిత్ర సృష్టించిన హార్దిక్‌ పాండ్యా.. తొలి భారత ప్లేయర్‌గా | Hardik Pandya scripts history with 100 T20I wickets | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చరిత్ర సృష్టించిన హార్దిక్‌ పాండ్యా.. తొలి భారత ప్లేయర్‌గా

Dec 14 2025 8:37 PM | Updated on Dec 14 2025 8:58 PM

Hardik Pandya scripts history with 100 T20I wickets

ధర్మశాల వేదికగా సౌతాఫ్రికాతో జరుగుతున్న మూడో టీ20లో టీమిండియా స్టార్ ఆల్‌రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా అరుదైన ఘనత సాధించాడు. టీ20ల్లో వంద వికెట్ల మైలు రాయిని పాండ్యా అందుకున్నాడు. తద్వారా అంతర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్‌లో 1000 పరుగులతో పాటు వంద వికెట్లు సాధించిన తొలి భారత ప్లేయర్‌గా హార్దిక్ చరిత్ర సృష్టించాడు. 

ఓవరాల్‌గా ఈ ఫీట్ సాధించిన ఐదో ప్లేయర్‌గా పాండ్యా నిలిచాడు. అతడు ఇప్పటివరకు టీ20ల్లో 1939 పరుగులతో పాటు వంద వికెట్లను సాధించాడు. పాండ్యా దారిదాపుల్లో ఏ భార‌త ప్లేయ‌ర్ లేరు.

ఇక ఈ మ్యాచ్‌ విషయానికి వస్తే.. తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన సౌతాఫ్రికా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 117 పరుగులకే కుప్పకూలింది. వ‌రుణ్ చ‌క్ర‌వ‌ర్తి, కుల్దీప్ యాద‌వ్‌, హ‌ర్షిత్ రాణా, అర్ష్‌దీప్ సింగ్ త‌లా రెండు వికెట్లతో సఫారీలను దెబ్బతీశారు. సౌతాఫ్రికా బ్యాటర్లలో కెప్టెన్‌ ఐడైన్‌ మార్‌క్రమ్‌(46 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌లతో 61) టాప్‌ స్కోరర్‌గా నిలిచాడు.

టీ20ల్లో 1000+ పరుగులు & 100+ వికెట్లు తీసిన ఆటగాళ్ళు:

మహమ్మద్ నబీ (అఫ్గానిస్తాన్‌) - 2417 పరుగులు & 104 వికెట్లు

షకీబ్ అల్ హసన్ (బంగ్లాదేశ్) - 2551 పరుగులు & 149 వికెట్లు

సికందర్ రజా (జింబాబ్వే) - 2883 పరుగులు & 102 వికెట్లు

విరణ్‌దీప్ సింగ్ (మలేషియా) - 3180 పరుగులు & 109 వికెట్లు

హార్దిక్ పాండ్యా (భారత్‌) - 1939 పరుగులు & 100* వికెట్లు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సింగర్ స్మిత 'మసక మసక' సాంగ్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 2

హ్యాపీ బర్త్ డే లవర్.. భర్తకు హీరోయిన్ లవ్‌లీ విషెస్ (ఫొటోలు)
photo 3

'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' రిలీజ్ డేట్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 4

పెళ్లయి ఏడాది.. కీర్తి సురేశ్ ఇంత హంగామా చేసింది? (ఫొటోలు)
photo 5

2025లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రాలు.. (ఫొటోలు)

Video

View all
Firing In Australia Bondi Beach 1
Video_icon

ఆస్ట్రేలియా లో కాల్పులు.. 10 మంది మృతి
Ding Dong 2 O Political Satires Comic Show 13 December 2025 2
Video_icon

లోకేష్.. నీ జాకీలు తుస్..
IITians Group Latest Survey Report On Andhra Pradesh 3
Video_icon

ఇప్పటికిప్పుడు ఎన్నికలు జరిగితే కూటమికి 31 సీట్లే.. IITians సంచలన సర్వే రిపోర్ట్!

Rs 5 Crores By Saving Rs 2000 Per Month In Mutual Funds 4
Video_icon

నెలకు రూ.2000 పొదుపుతో.. రూ. 5 కోట్లొచ్చాయ్
Tollywood Senior Stars Planning Sankranthi 2027 Releases 5
Video_icon

అప్పుడే 2027 పొంగల్ పై..! కన్నేసిన సీనియర్ హీరోస్
Advertisement
 