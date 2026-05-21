సీఎస్‌కేకు చావో రేవో.. టాస్‌ గెలిచిన రుతురాజ్‌

May 21 2026 7:02 PM | Updated on May 21 2026 7:26 PM

ఐపీఎల్‌-2026లో ఇప్పటికే మూడు ప్లే ఆఫ్స్‌ బెర్తులు ఖరారయ్యాయి. డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌ రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు ముందుగా టాప్‌-4లో అడుగుపెట్టగా.. సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్ కీలక మ్యాచ్‌లో చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ను ఓడించి అర్హత సాధించింది. తమతో పాటు గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ను కూడా ప్లే ఆఫ్స్‌నకు తీసుకువెళ్లింది.

మిగిలిన ఒక్క స్థానం కోసం
ఇక మిగిలిన ఒక్క స్థానం కోసం ఐదు జట్లు (రాజస్తాన్‌, పంజాబ్‌, కోల్‌కతా, చెన్నై, ఢిల్లీ) అధికారికంగా రేసులో ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో చెన్నై తమ లీగ్‌ దశలో భాగంగా ఆఖరి మ్యాచ్‌లో అద్భుతం జరగాలని కోరుకుంటోంది. ఇందుకు పటిష్ట గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌తో గురువారం తలపడేందుకు సిద్ధమైంది.

తుదిజట్లలో మార్పులు ఇవీ
అహ్మదాబాద్‌ వేదికగా ఇరుజట్ల మధ్య మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచిన చెన్నై తొలుత బౌలింగ్‌ ఎంచుకుంది. ఈ సందర్భంగా చెన్నై కెప్టెన్‌ రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌ మాట్లాడుతూ.. తమ తుదిజట్టులో రెండు మార్పులు చేసినట్లు వెల్లడించాడు. అకీల్‌ హొసేన్‌ స్థానంలో గుర్జప్నీత్‌ సింగ్‌, ప్రశాంత్‌ వీర్‌ స్థానంలో మాథ్యూ షార్ట్‌ వచ్చినట్లు తెలిపాడు.

ఇక గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ సైతం తమ తుదిజట్టులో ఒక మార్పు చేసినట్లు కెప్టెన్‌ శుబ్‌మన్‌ గిల్‌ పేర్కొన్నాడు. సాయి కిషోర్‌ స్థానంలో ప్రసిద్‌ కృష్ణను ఆడిస్తున్నట్లు వెల్లడించాడు.

గుజరాత్‌ వర్సెస్‌ చెన్నై తుదిజట్లు
గుజరాత్‌
సాయి సుదర్శన్, శుబ్‌మన్ గిల్(కెప్టెన్‌), జోస్ బట్లర్(వికెట్‌ కీపర్‌), నిశాంత్ సింధు, వాషింగ్టన్ సుందర్, జేసన్ హోల్డర్, రషీద్ ఖాన్, రాహుల్ తెవాటియా, కగిసో రబడ, అర్షద్ ఖాన్, మహ్మద్ సిరాజ్.

చెన్నై
సంజు శాంసన్(వికెట్‌ కీపర్‌), రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (కెప్టెన్‌), ఉర్విల్ పటేల్, డెవాల్డ్ బ్రెవిస్‌, శివమ్ దూబే, మాథ్యూ షార్ట్, అన్షుల్ కాంబోజ్, నూర్ అహ్మద్, స్పెన్సర్ జాన్సన్, ముకేశ్‌ చౌదరి, గుర్జప్నీత్ సింగ్.

