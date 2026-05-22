మాజీ చాంపియన్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఐపీఎల్-2026లో ‘ప్లే ఆఫ్స్’కు చేరకుండానే ఇంటిబాట పట్టింది. ప్లే ఆఫ్స్ రేసులో ఉండాలంటే తప్పక గెలవాల్సిన మ్యాచ్లో గుజరాత్ టైటాన్స్ చేతిలో చెన్నై ఘోర పరాజయం ఎదుర్కొంది. మొదట టాపార్డర్ రాణించడంతో భారీ స్కోరు చేసిన టైటాన్స్... బౌలింగ్లోనూ సమష్టిగా సత్తాచాటి పట్టికలో రెండో స్థానానికి
చేరింది.
మరోవైపు.. వరుసగా మూడో ఓటమితో చెన్నై సీజన్ను ముగించింది. ఐదుసార్లు ఐపీఎల్ విజేత చెన్నై జట్టు ‘ప్లే ఆఫ్స్’నకు చేరకపోవడం వరుసగా ఇది మూడోసారి కావడం గమనార్హం. ఇలా ఇప్పటికే ఓటమి బాధలో ఉన్న చెన్నై జట్టుకు మరో భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది.
గుజరాత్ టైటాన్స్తో మ్యాచ్లో నిర్ణీత సమయంలో బౌలింగ్ కోటా పూర్తి చేయనందున కెప్టెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్తో పాటు జట్టుకు భారీ జరిమానా పడింది. ఐపీఎల్ పాలక మండలి తాజాగా ఇందుకు సంబంధించి ప్రకటన విడుదల చేసింది.
‘‘అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో గుజరాత్ టైటాన్స్తో గురువారం నాటి మ్యాచ్లో స్లో ఓవర్రేటు మెయింటెన్ చేసినందుకు గానూ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ కెప్టెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్కు జరిమానా విధిస్తున్నాం.
ఈ సీజన్లో చెన్నై ఈ తప్పిదానికి పాల్పడటం ఇది రెండోసారి. కాబట్టి ఐపీఎల్ ప్రవర్తనా నియమావళిలోని ఆర్టికల్ 2.22 ప్రకారం.. గైక్వాగ్కు రూ. 24 లక్షల ఫైన్ వేశాము.
అదే విధంగా గుజరాత్ టైటాన్స్తో మ్యాచ్లో పాల్గొన్న చెన్నై తుదిజట్టు మొత్తానికి.. ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్తో సహా అందరికీ రూ. 6 లక్షల జరిమానా లేదంటే.. వారి మ్యాచ్ ఫీజులో 25 శాతం కోత విధిస్తున్నాం (ఇందులో ఏది తక్కువగా ఉంటే అదే వర్తిస్తుంది)’’ అని ఐపీఎల్ పాలక మండలి పేర్కొంది.