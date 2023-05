పారిస్‌: రష్యన్‌ టెన్నిస్‌ స్టార్‌ డానిల్‌ మెద్వెదెవ్‌కు ‘ఫ్రెంచ్‌’ మరోసారి అచ్చిరాలేదు. పురుషుల సింగిల్స్‌లో రెండో సీడ్‌ రష్యన్‌ తొలిరౌండ్లోనే నిష్క్రమించాడు. యూఎస్‌ ఓపెన్‌ మాజీ చాంపియన్‌ మెద్వెదెవ్‌ క్లేకోర్టులో ఐదోసారి మొదటి రౌండ్లోనే కంగుతిన్నాడు. వరుసగా నాలుగేళ్లు అతను తొలిరౌండ్‌ అడ్డంకి దాటలేకపోయాడు.

తాజాగా మెద్వెదెవ్‌ 6–7 (5/7), 7–6 (8/6), 6–2, 3–6, 4–6తో క్వాలిఫయర్‌ సెబొత్‌ వైల్డ్‌ (బ్రెజిల్‌) చేతిలో కంగుతిన్నాడు. మిగతా మ్యాచ్‌ల్లో పురుషుల నాలుగో సీడ్‌ కాస్పెర్‌ రూడ్‌ (నార్వే) 6–4, 6–3, 6–2తో క్వాలిఫయర్‌ ఎలియస్‌ వైమెర్‌ (స్వీడెన్‌)పై గెలుపొందగా... 22వ సీడ్‌ జ్వెరెవ్‌ (జర్మనీ) తొలిరౌండ్‌ అడ్డంకిని దాటేందుకు పెద్ద పోరాటమే చేయాల్సి వచ్చింది. ఈ జర్మన్‌ ప్లేయర్‌ 7–6 (8/6), 7–6 (7/0), 6–1తో హ్యారిస్‌ (దక్షిణాఫ్రికా)పై చెమటోడ్చి నెగ్గాడు.

