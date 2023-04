చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌తో నిన్న (ఏప్రిల్‌ 17) జరిగిన రసవత్తర పోరులో లోకల్‌ జట్టు ఆర్సీబీ 8 పరుగుల స్వల్ప తేడాతో ఓటమిపాలైన విషయం తెలిసిందే. చెన్నై నిర్ధేశించిన 227 పరుగుల భారీ లక్ష్య ఛేదనలో ఫాఫ్‌ డుప్లెసిస్‌ (33 బంతుల్లో 62; 5 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు), గ్లెన్‌ మ్యాక్స్‌వెల్‌ (36 బంతుల్లో 76; 3 ఫోర్లు, 8 సిక్సర్లు) మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌లతో విరుచుకుపడినప్పటికీ, స్వల్ప వ్యవధిలో ఇద్దరూ ఔట్‌ కావడంతో ఆర్సీబీకి ఓటమి తప్పలేదు. ఈ మ్యాచ్‌లో ఆర్సీబీ ఓటమిపాలైనప్పటికీ.. డుప్లెసిస్‌-మ్యాక్సీ విధ్వంకర ఇన్నింగ్స్‌లపై మాత్రం ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ డాషింగ్‌ బ్యాటర్ల విన్యాసాలను ఆ జట్టు ఈ జట్టు అన్న తేడా లేకుండా అన్ని జట్ల అభిమానులు కొనియాడుతున్నారు. గెలిచింది సీఎస్‌కేనే అయినా డుప్లెసిస్‌-మ్యాక్సీల నామస్మరణతో సోషల్‌మీడియా మార్మోగిపోతుంది.

