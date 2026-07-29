 CWG 2026: భారత్‌కు 19వ పతకం ఖరారు | Commonwealth Games 2026, Day 7: Sachin Siwach Enters Boxing Semis, India Assured Of 19 Medals | Sakshi
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CWG 2026: భారత్‌కు 19వ పతకం ఖరారు

Jul 29 2026 7:06 PM | Updated on Jul 29 2026 7:14 PM

Commonwealth Games 2026, Day 7: Sachin Siwach Enters Boxing Semis, India Assured Of 19 Medals

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కామన్వెల్త్ గేమ్స్ 2026లో భారత్ పతకాల వేటను విజయవంతంగా కొనసాగిస్తోంది. ఏడో రోజు భారతకాలమానం ప్రకారం రాత్రి 7 గంటల సమయానికి భారత్‌కు 19 పతకాలు ఖాయమయ్యాయి. బాక్సింగ్‌లో సచిన్ సివాచ్ సెమీఫైనల్‌కు చేరి కనీసం కాంస్య పతకాన్ని ఖాయం చేశాడు.

పురుషుల 60 కేజీల విభాగం క్వార్టర్‌ఫైనల్లో సచిన్ సివాచ్ విజయం సాధించి సెమీస్‌కు అర్హత సాధించాడు. ఇవాళే మహిళల 51 కేజీల విభాగంలో సాక్షి చౌదరి, 70 కేజీల విభాగంలో అరుంధతి చౌదరి కూడా సెమీస్‌కు చేరి భారత్‌కు పతకాలను ఖాయం చేశారు.

ఇంకా ముగ్గురు భారత బాక్సర్లు తమ తమ క్వార్టర్‌ఫైనల్ పోటీల్లో విజయం సాధిస్తే భారత్ పతకాల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.

అథ్లెటిక్స్‌లో పురుషుల షాట్‌పుట్ ఫైనల్‌కు తాజిందర్‌పాల్ సింగ్ తూర్, సమర్‌దీప్ సింగ్ గిల్ అర్హత సాధించారు. వీరిద్దరూ గురువారం జరిగే ఫైనల్‌లో పతకాల కోసం పోటీ పడనున్నారు.

పారా స్విమ్మింగ్‌లో చైతన్య విశ్వాస్ కులకర్ణి, సుయశ్ నారాయణ్ జాధవ్ పురుషుల 50 మీటర్ల ఫ్రీస్టైల్ ఎస్7 ఫైనల్‌కు చేరుకున్నారు.

పురుషుల లాంగ్‌జంప్‌లో భారత స్టార్ మురళీ శ్రీశంకర్ తొలి ప్రయత్నంలోనే అర్హత మార్క్‌ను అధిగమించి ఫైనల్‌లోకి ప్రవేశించాడు. ఇప్పుడు అతనిపై భారత్‌కు మరో పతకం ఆశలు నెలకొన్నాయి.

7వ రోజు (జులై 29) భారత్‌కు పతకాలు అందించే ఈవెంట్ల వివరాలు:

సాయంత్రం 7:00 గంటలకు: బాక్సింగ్ - పురుషుల 80 కేజీల క్వార్టర్ ఫైనల్‌లో అంకుష్ యాదవ్ వర్సెస్ జేడ్ మైకాక్ (సెషెల్స్)

సాయంత్రం 7:30 గంటలకు: బాక్సింగ్ - పురుషుల 90+ కేజీల క్వార్టర్ ఫైనల్‌లో నరేందర్ బెర్వాల్ వర్సెస్ మైఖేల్ సెకో (సమోవా)

రాత్రి 11 గంటలకు: బాక్సింగ్ - మహిళల 57 కేజీల క్వార్టర్ ఫైనల్‌లో జైస్మిన్ లంబోరియా వర్సెస్ ఎలీస్ గ్లిన్ (ఇంగ్లాండ్)

రాత్రి 11:54 గంటలకు: అథ్లెటిక్స్ - పురుషుల లాంగ్ జంప్ ఫైనల్‌లో శ్రీశంకర్ మురళి మరియు లోకేష్ సత్యనాథన్

రాత్రి 12:31 గంటలకు: అథ్లెటిక్స్ - మహిళల షాట్ పుట్ ఫైనల్‌లో (పతకం ఈవెంట్) మన్‌ప్రీత్ కౌర్

రాత్రి 12:46 గంటలకు: పారా స్విమ్మింగ్ - పురుషుల 50 మీటర్ల ఫ్రీస్టైల్ S7 ఫైనల్‌లో సుయాష్ నారాయణ్ జాదవ్ మరియు చైతన్య విశ్వాస్ కులకర్ణి

రాత్రి 12:55 గంటలకు: పారా అథ్లెటిక్స్ - పురుషుల డిస్కస్ త్రో F42-44/F61-64 ఫైనల్‌లో దేవేందర్ కుమార్ మరియు సాగర్ థాయత్

ఉదయం 1:14: స్విమ్మింగ్ - పురుషుల 1500మీ ఫ్రీస్టైల్ ఫైనల్‌లో ఆర్యన్ నెహ్రా

ఉదయం 1:42: పారా అథ్లెటిక్స్ - పురుషుల 100మీ T47 ఫైనల్‌లో మహమ్మద్ బాసిల్ ఎం మరియు దిలీప్ మహాదు గావిత్

ఉదయం 2:05: అథ్లెటిక్స్ - మహిళల 3000మీ స్టీపుల్‌చేజ్ ఫైనల్‌లో పరుల్ చౌదరి

 

 

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