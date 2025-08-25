 తిరుగులేని హైదరాబాద్‌.. వరుసగా రెండో విజయం | Buchi Babu tournament 2025: Hyderabad register 2nd win | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Buchi Babu tournament 2025: తిరుగులేని హైదరాబాద్‌.. వరుసగా రెండో విజయం

Aug 25 2025 1:24 PM | Updated on Aug 25 2025 1:24 PM

Buchi Babu tournament 2025: Hyderabad register 2nd win

చెన్నై: ఆలిండియా బుచ్చిబాబు ఇన్విటేషనల్‌ క్రికెట్‌ టోర్నమెంట్‌లో డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌ హైదరాబాద్‌ జట్టు వరుసగా రెండో విజయం సాధించింది. జార్ఖండ్‌ జట్టుతో జరిగిన మూడు రోజుల మ్యాచ్‌లో హైదరాబాద్‌ రెండు వికెట్ల తేడాతో గెలిచింది. జార్ఖండ్‌ నిర్దేశించిన 84 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించేందుకు బరిలోకి దిగిన హైదరాబాద్‌ 22.3 ఓవర్లలో 8 వికెట్లు కోల్పోయి 89 పరుగులు చేసి నెగ్గింది. 

స్కోరు 83 వద్ద అనికేత్‌ రెడ్డి సిక్స్‌ కొట్టి హైదరాబాద్‌ విజయాన్ని ఖరారు చేశాడు. జార్ఖండ్‌ జట్టు తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 89.3 ఓవర్లలో 283 పరుగులకు ఆలౌటైంది. హైదరాబాద్‌ బౌలర్లు తనయ్‌ త్యాగరాజన్‌ (4/75), రోహిత్‌ రాయుడు (4/69) రాణించారు. అనంతరం హైదరాబాద్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 82.4 ఓవర్లలో 330 పరుగులకు ఆలౌటై 47 పరుగుల ఆధిక్యాన్ని సంపాదించింది.

నితీశ్‌ రెడ్డి (106; 9 ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌లు) సెంచరీ చేయగా... రాహుల్‌ రాధేశ్‌ (70; 6 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌), వరుణ్‌ గౌడ్‌ (65; 3 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌) అర్ధ సెంచరీలు సాధించారు. 47 పరుగులతో వెనుకబడి రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో బరిలోకి దిగిన జార్ఖండ్‌ 25.3 ఓవర్లలో 130 పరుగులకు కుప్పకూలింది. హైదరాబాద్‌ బౌలర్లు తనయ్‌ త్యాగరాజన్‌ (4/74), అనికేత్‌ రెడ్డి (3/25) ఆకట్టుకున్నారు. 

84 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన హైదరాబాద్‌ ఒకదశలో 61 పరుగులకే 8 వికెట్లు కోల్పోయి ఓటమి దిశగా సాగింది. అయితే రోహిత్‌ రాయుడు (31 బంతుల్లో 18 నాటౌట్‌; 1 సిక్స్‌), అనికేత్‌ రెడ్డి (13 బంతుల్లో 12 నాటౌట్‌; 1 సిక్స్‌) తొమ్మిదో వికెట్‌కు 28 పరుగులు జోడించి హైదరాబాద్‌ను విజయతీరానికి చేర్చారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

శివ కార్తికేయన్‌ 'మదరాసి' ఆడియో వేడుక (ఫొటోలు)
photo 2

‘గామా’ అవార్డ్స్ ప్రెస్ మీట్ లో మెరిసిన హీరోయిన్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

విజయవాడ : ప్రకాశం బ్యారేజ్ వద్ద పర్యాటకుల సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

నాగార్జునసాగర్‌ వద్ద బోటింగ్ పర్యాటకుల సందడి..(ఫొటోలు)
photo 5

అనంతపురంలో హైటెన్షన్‌.. ఎన్టీఆర్‌ ఫ్యాన్స్‌ అరెస్ట్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
High Expectations On Kantara 2 Movie 1
Video_icon

టార్గెట్ @ 1000కోట్ల.. అందరి చూపు కాంతారా వైపే
Actress Raveena Tandons Daughter to Romance Mahesh Babus Nephew 2
Video_icon

ఘట్టమనేని వారసుడికి జోడీగా బాలీవుడ్ హీరోయిన్ కూతురు
YS Jagan Visuals At Gannavaram Airport 3
Video_icon

వైఎస్ జగన్ @గన్నవరం ఎయిర్ పోర్ట్
Nagarjuna and Puri Jagannadh Reuniting 4
Video_icon

20 ఏళ్ల తర్వాత నాగార్జున, పూరి కంబినేషన్లో సినిమా
Drunken Young Man Hal Chal 5
Video_icon

సెల్ టవర్ ఎక్కి ఓ వ్యక్తి హల్ చల్
Advertisement
 